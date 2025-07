Ce robot aspirateur utilise l’IA pour laver vos sols… Et il est en promo chez Darty !

Il aspire, il lave, il évite les chaussettes et repère les taches : ce robot Roomba fait tout, tout seul, grâce à l’intelligence artificielle. Et pour les soldes d’été, il passe à 499,99 € au lieu de 599,99 €.

Profiter de l'offre maintenant

Dites adieu à votre serpillière et aux longues heures que vous passez chaque année à nettoyer vos sols grâce à cet aspirateur robot en promo chez Darty ! Il profite d'une remise de 100 euros, une offre difficile à rater pour un modèle qui utilise l'Intelligence Artificielle pour savoir quoi aspirer et quoi éviter.

Un aspirateur intelligent qui voit, évite et s’adapte grâce à l’IA

Vous cherchez un robot qui fait (vraiment) le ménage à votre place ? Le Roomba 505 Plus ne se contente pas d’aspirer les miettes. Il cartographie votre intérieur, repère les zones sales, contourne les obstacles et adapte son nettoyage selon le type de saleté – sèche ou liquide. Grâce à l’IA intégrée, il évite les câbles, chaussettes, jouets… et même les accidents de vos animaux. Une intelligence bien pratique au quotidien.

Côté performances, rien n’est laissé au hasard. L’aspiration atteint 7 000 Pa, épaulée par une brosse en caoutchouc multisurface et une brosse latérale pour bien attraper les poussières jusque dans les coins. Et ce n’est que le début. Le robot est aussi équipé de lingettes rotatives DualClean™, qui frottent les sols en profondeur grâce à la fonction SmartScrub™. Les bordures ne sont pas oubliées, avec un système PerfectEdge™ qui permet aux lingettes de se décaler pour mieux nettoyer le long des murs et des meubles.

Le Roomba 505 Plus propose quatre modes de nettoyage selon vos besoins : aspiration seule, lavage seul, les deux en même temps ou l’un après l’autre. Et s’il repère un tapis, pas de panique : les lingettes se relèvent automatiquement pour ne pas l’humidifier. L’ensemble se pilote très facilement depuis l’application Roomba Home ou par commande vocale avec Alexa, Siri ou Google Assistant. Vous pouvez choisir les pièces à nettoyer, définir des zones à éviter ou simplement dire « nettoie la cuisine ».

Et ce n’est pas fini. La base AutoWash™ s’occupe de tout le reste : vidage automatique pendant 75 jours, lavage des lingettes, séchage à l’air chaud et cycle d’autonettoyage. Le robot revient se charger tout seul avant de reprendre là où il s’est arrêté. Un vrai ménage en pilote automatique.

Actuellement proposé à 499,99 € au lieu de 599,99 € chez Darty, ce pack complet (robot + base AutoWash + accessoires) s’affiche avec 100 € de remise pour les soldes d’été. Un bon moment pour s’équiper et dire adieu à la serpillière.

Découvrir l'aspirateur chez Darty

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.