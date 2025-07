L’IA Samsung devient enfin abordable avec cette promo choc sur la Galaxy Tab S10+ !

Darty propose une remise de 27 % sur la Galaxy Tab S10+ en pack complet pendant les soldes d’été. Une occasion rare d’accéder aux dernières fonctions d’intelligence artificielle de Samsung, avec clavier, S Pen et chargeur inclus.

Les soldes battent leur plein chez Darty et certaines remises sortent vraiment du lot. C’est le cas de cette offre sur la Galaxy Tab S10+, proposée en pack avec un étui clavier et un chargeur. Un bon plan qui combine performance, accessibilité et intelligence artificielle embarquée.

Ce pack regroupe la tablette Galaxy Tab S10+ en version 256 Go Wi-Fi, un étui clavier pour travailler confortablement, et un bloc de charge. L’ensemble est proposé à 869,99 € au lieu de 1 200,99 €, soit -27 % de remise. Une tablette prête à l’emploi, aussi bien pour la maison que pour les déplacements, avec en prime un bon coup de pouce sur le prix.

L’intelligence artificielle au cœur de la Galaxy Tab S10+

Avec la Galaxy Tab S10+, Samsung pousse plus loin l’intégration de l’IA dans l’univers tablette. Son interface Galaxy AI offre des outils concrets pour gagner du temps, organiser ses idées, créer du contenu ou tout simplement faciliter le quotidien.

Parmi les fonctions IA proposées, on retrouve Circle to Search : il suffit de cercler un mot ou un élément sur l’écran pour lancer une recherche contextuelle, sans changer d’application. Le mode de prise de note assistée permet quant à lui de transcrire automatiquement vos notes manuscrites, de les résumer, et même de corriger l’écriture. Idéal en réunion ou en cours. Et pour les plus créatifs, la fonction Sketch to Image transforme un simple croquis en image réaliste, à partir de quelques traits de stylet.

L’IA ne fait pas tout, mais elle s’appuie sur une base solide. L’écran 12,4 pouces AMOLED 120 Hz avec revêtement antireflet assure une excellente lisibilité en intérieur comme en extérieur. Le S Pen, fourni dans la boîte, est ultra précis et réactif. Il s’aimante directement sur la tranche et fonctionne sans charge séparée. Pour la productivité, l’étui clavier inclus permet de transformer la tablette en petit PC d’appoint, avec un confort de frappe appréciable.

Enfin, la puissance est bien au rendez-vous. Le processeur embarqué permet de gérer plusieurs applis à la fois, de faire tourner des outils de retouche ou des jeux exigeants sans ralentissement. Et avec 256 Go de stockage, il y a largement de quoi voir venir. L’ensemble s’intègre parfaitement à l’écosystème Galaxy, pour retrouver ses fichiers, messages ou photos d’un appareil à l’autre sans friction.

Avec cette offre, Darty propose un pack complet et intelligent, pensé pour le travail, les loisirs et la création. À 869,99 € au lieu de 1 200,99 €, c’est une occasion concrète d’accéder à une tablette haut de gamme dotée des dernières innovations de Samsung.