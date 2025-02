Votre facture d’électricité risque d’augmenter fortement en 2026, voici pourquoi

Alors que le prix de l'électricité commence enfin à se stabiliser, voire à baisser, une réforme prévue pour 2026 pourrait tout changer. L'association UFC-Que Choisir prévoit une grosse augmentation de la facture pour tous les consommateurs.

Impossible de passer à côté. Ces dernières années, le montant de vos factures d'électricité a grimpé en flèche, et ce n'est pas la faute aux chauffages électriques. Suite à la crise énergétique de 2022, les prix du gaz et de l'électricité atteignent des paliers jamais vus auparavant, franchissant la barre des 1 000 € le mégawattheure. Depuis, le phénomène s'est heureusement calmé et les tarifs sont plus raisonnables, entre 60 et 70 € le MWh. Ils étaient entre 40 à 50 € avant la crise.

Fin 2024, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) annonce même qu'environ 22,4 millions de français vont payer 10 % de moins sur leur facture, et ce dès le 1er février 2025. Une nouvelle qui soulage beaucoup de ménages, mais dont le bénéfice pourrait n'être que de courte durée. Selon l'association UFC-Que Choisir, la réforme du marché de l'électricité prévue pour 2026 va de nouveau faire grimper la douloureuse.

Attention à la facture d'électricité, elle pourrait augmenter dès l'an prochain

Le gouvernement prévoit entre autres de modifier la manière dont sont calculés les tarifs de l'électricité. Pour faire simple, ils seront basés sur les prix des marchés de gros, internationaux, au lieu du coût de production en France. C'est à partir de là que sont établis les tarifs réglementés de vente d’électricité (TRV). En imaginant que la mesure s'applique cette année, UFC-Que Choisir indique que “les consommateurs paieront en moyenne 19 % de plus, soit jusqu'à 250 € supplémentaires par an pour un foyer moyen“.

Lire aussi – Comment réduire sa facture d’électricité : nos meilleures astuces pour payer moins cher

De son côté, Bercy répond que les calculs sont faux puisqu'ils associent les données actuelles avec un système pas encore en vigueur. Le gouvernement rappelle que la loi de finances 2025 prévoit un reversement d'une partie des bénéfices d'EDF aux français. Si l'UFC affirme qu'il sera insuffisant pour compenser la hausse prévue, les simulations de Bercy assurent que cela permettra “la stabilisation des prix“, avec des TRV “quasi-identiques” entre cette année et le 1er janvier 2026. Il faudra attendre l'an prochain pour savoir qui a raison.

Source : 20 Minutes