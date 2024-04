Ce radar flash les véhicules qui font trop de bruit, attention aux amendes

Dans un effort pour réduire la pollution sonore sur les routes françaises, un nouveau type de radar fait son apparition, ciblant spécifiquement les véhicules trop bruyants. Désormais, si le rugissement de votre moteur dépasse les 85 décibels, attendez-vous à une amende salée !

L'introduction des radars anti-bruits sur les routes françaises marque une nouvelle étape dans la lutte contre la pollution sonore, un fléau souvent sous-estimé en milieu urbain. Ces dispositifs, contrairement aux radars traditionnels qui ciblent les excès de vitesse, sont conçus pour détecter et verbaliser les véhicules dont le niveau sonore dépasse un certain seuil. Le principe est simple : si le bruit émis par un véhicule excède les 85 décibels, considéré comme le maximum tolérable pour éviter les nuisances sonores, le radar déclenche un flash et une amende est automatiquement générée.

Ces technologies ont d'abord été mises à l'épreuve dans certaines communes, dont Paris et Nice, où leur efficacité a été attentivement évaluée. Les résultats de cette phase d'essai, jugée concluante, ont ouvert la voie à un déploiement plus large. À Bron, en région Auvergne-Rhône-Alpes, le radar anti-bruit s'apprête à être réinstallé pour une utilisation pleinement opérationnelle, promettant des premières contraventions dès septembre 2024. L'objectif de cette initiative est double : sanctionner les infractions tout en incitant les usagers de la route à adopter un comportement plus respectueux de l'environnement sonore.

Les radars anti-bruits sanctionneront dès septembre 2024

Au-delà de la simple verbalisation, l'introduction des radars anti-bruits s'inscrit dans une démarche plus globale visant à sensibiliser à l'importance du calme en milieu urbain. Le bruit excessif des véhicules, qu'il soit dû à des modifications illégales ou à des comportements de conduite inappropriés, contribue de manière significative à la pollution sonore, reconnue pour ses impacts négatifs sur la santé et le bien-être des citadins. En ciblant spécifiquement les sources de bruit les plus perturbantes, ces radars espèrent encourager une prise de conscience et une évolution vers des pratiques plus respectueuses.

À mesure que les radars anti-bruits s'installent sur nos routes, l'introduction des radars détectant l'usage du téléphone au volant en Europe annonce la prochaine étape dans la modernisation de la surveillance routière. Ces dispositifs, armés d'intelligence artificielle, montrent cependant leurs limites, comme le démontre le cas d'un conducteur sanctionné pour un geste anodin interprété comme une infraction. Ce développement souligne la détermination à renforcer la sécurité routière, tout en mettant en lumière les défis inhérents à l'adoption de technologies de pointe.

Source : ActuLyon