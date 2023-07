Ce nouveau radar compte punir les automobilistes les plus bruyants

Après les excès de vitesse, le téléphone à l'oreille ou encore le port de la ceinture de la sécurité, le gouvernement pourrait bien partir à la chasse… au bruit. En effet, de nouveaux radars conçus pour mesurer les nuisances sonores ont d'ores et déjà été testé dans certaines villes françaises.

Alors que les radars capables de détecter le nombre de passagers en voitures doivent débarquer prochainement en France, d'autre radars jamais vus jusqu'alors pourraient eux aussi apparaître au bord des routes hexagonales.

D'ailleurs, vous les avez peut-être aperçu en roulant à Paris, Nice, Toulouse, Bron, Saint-Lambert, Rueil-Malmaison ou encore Villeneuve-le-Roi entre janvier et octobre 2022. En même temps, difficile de les rater avec leur design si particulier (une grande antenne bardée de capteurs et de caméras), bien différent des radars plus classiques.

Pour l'instant au stade de prototypes, ces radars sont actuellement développées par plusieurs organismes et sociétés françaises, dont Bruitparif, l'Observatoire du bruit en Ile-de-France. Vous l'aurez compris, ces radars ne sont pas destinés à traquer les fous du volant, mais plutôt à mesurer les nuisances sonores.

Des radars pour traquer les véhicules bruyants

Depuis deux ans maintenant, le ministère de la Transition écologique cherche des solutions techniques pour procéder aux contrôles automatiques des niveaux d'émission sonores des véhicules. Le radar sonore de Bruitparif, l'Hydre, est en bonne voie vers l'homologation.

Après une première phase d'expérimentation couronnée de succès entre janvier et octobre 2022 pour analyser les performances de ces radars, une seconde période de test, avec verbalisation cette fois-ci, doit débuter prochainement (une fois l'homologation obtenue).

Les véhicules qui dépasseront la limite en vigueur de 80 décibels pourront être sanctionnés par une contravention de 4e classe, si l'on se réfère à l'article R318-3 du Code de la route. Soit une amende forfaitaire de 135 euros, minorée à 90 euros en cas de paiement dans les 15 jours.

En bonne voie vers l'homologation

Comme le précise Bruitparif, à l'issue de cette nouvelle phase d'essai, une évaluation complète et un bilan seront dressés par le ministère de la Transition écologique. S'ils s'avèrent concluants, les radars sonores pourront être déployés plus largement sur le territoire français. Pour les curieux, l'Hydre se compose de la sorte :

deux dispositifs acoustiques baptisés Méduse composés de quatre microphones, pour calculer les niveaux sonores et déterminer l'angle de provenance du bruit

baptisés Méduse composés de quatre microphones, pour calculer les niveaux sonores et déterminer l'angle de provenance du bruit une caméra grand angle de 180° pour photographier la scène au moment de l'infraction

pour photographier la scène au moment de l'infraction deux caméras dédiées à la lecture automatisée de la plaque d'immatriculation par l'avant et l'arrière

En attendant cette éventuelle propagation des radars Hydre sur les routes françaises, les appareils sont testés dans d'autres grandes villes européennes comme Berlin, Genève ou encore Bruxelles et Barcelone.

Source : L'internaute