Un Galaxy Z Fold 6 Ultra est dans les cartons, la PS5 Pro aura ses propres jeux optimisés, c’est le récap

Samsung serait en train de travailler sur un tout nouveau Galaxy Z Fold 6 Ultra haut de gamme, les jeux de la PS5 Pro disposeront d’un label spécial, les jeux en 8K ne sont pas aussi jolis chez Nvidia, Intel ou AMD, c’est le récap.

Le Galaxy Z Fold 6 ne serait pas le seul à arriver cet été, puisqu’il serait accompagné par un nouveau modèle Ultra avec un S Pen. De son côté, Sony serait en train de préparer les bases d’un nouveau label qui permettra d’identifier clairement les jeux optimisés pour la PS5 Pro. Enfin, Intel, Nvidia et AMD n’offrent pas les mêmes performances sur les titres fonctionnant en définition 8K. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du lundi 1er avril 2024.

Samsung prépare un Galaxy Z Fold 6 Ultra

Alors que nous étions habitués à avoir qu’un seul Galaxy Z Fold chaque année, Samsung travaillerait sur un nouveau modèle encore plus haut de gamme, qui reprendrait certains éléments du Galaxy S24 Ultra. D’après le numéro de modèle qu’on repéré nos confrères de Galaxy Club, tout porte à croire que ce prochain smartphone pliable premium sera équipé d’un stylet S Pen intégré, tout en adoptant un nouveau design.

Sony veut un label spécial pour les jeux PS5 Pro

Sony souhaiterait introduire un label « PS5 Pro Enhanced » pour ses jeux optimisés pour la PS5 Pro, comme c’était déjà le cas avec certains titres de l’ancienne PS4 Pro. D’après ce que l’on sait déjà, ces jeux devront respecter quelques critères pour être autorisés à porter ce label : une définition 4K, au moins 60 FPS, et des effets ray-tracing améliorés par rapport aux titres disponibles sur la PS5 classique.

Nvidia, Intel, AMD, qui fait le mieux tourner les jeux en 8K ?

TechRadar a comparé les meilleures technologies d’AMD, de Nvidia et d’Intel pour déterminer quelle entreprise faisait le mieux tourner les jeux en 8K. En se basant sur les technologies XeSS, DLSS et FSR, Nvidia est sans surprise ressortie gagnant du test, non seulement grâce à ses cartes graphiques beaucoup plus puissantes, mais aussi à l’avance technologies du DLSS, qui en est désormais à sa troisième version.

