Le radar capable de détecter le téléphone au volant est de plus en plus populaire en Europe, bientôt en France ?

En Suisse, le gouvernement débat actuellement autour du déploiement de radars chargés de repérer les conducteurs qui téléphonent au volant. Ce dispositif, fonctionnant grâce à l’intelligence artificielle et déjà utilisé en Allemagne et aux Pays-Bas, pourrait ainsi faire son chemin jusqu’en France, s’il séduit de plus de plus de ses voisins.

Ces derniers temps, les autorités semblent particulièrement friandes d’innovations chez nos bons vieux radars. Autrefois cantonnés aux simples excès de vitesse, ces derniers peuvent désormais détecter le nombre de personnes dans une voiture, les freinages d’urgence juste avant le flash et même les véhicules jugés trop bruyants. Il suffit de regarder chez nos voisins pour découvrir encore d’autres nouveautés dans le domaine.

En Allemagne et aux Pays-Bas, on peut également trouver au bord des routes des radars capables de détecter lorsqu’un conducteur téléphone ou utilise son smartphone au volant. Ces derniers reposent sur l’intelligence artificielle pour repérer les comportements punis par la loi. Le radar filme d’abord la route grâce à sa caméra de surveillance intégrée, puis analyse les images à la recherche d’un téléphone portable inopiné. Un représentant des forces de l’ordre est ensuite chargé de confirmer le conducteur utilise bel et bien un smartphone au volant.

Les radars anti-smartphones font débat en Suisse

L’Europe n’est d’ailleurs pas la seule à avoir recours à ce dispositif, puisque l’on retrouve également ce modèle en Australie. Aussi, l’idée a fait son chemin jusqu’en Suisse, où la députée socialiste Gabriela Suter a appelé à adopter ces radars dans le pays. Mais pour l’heure, rien n’est encore fait. La proposition fait vivement débat, notamment auprès de ceux qui estiment que le smartphone est de moins en moins utilisé au volant grâce aux divers systèmes d’exploitation et autres kits mains libres — quoi qu’en disent les chiffres.

Et la France dans tout ça ? Pour l’heure, il n’a pas encore été question de tester ces nouveaux radars sur les routes hexagonales. Mais la France n’est pas la dernière en matière d’innovations dans le domaine, comme l’ont récemment montré les nouveaux radars thermiques en région lyonnaise. De plus, depuis le 16 janvier, de nouvelles caméras de surveillance ont été installées sur le Territoire de Belfort, théoriquement capable de repérer les téléphones au volant. La porte reste donc encore grande ouverte.