Il se fait flasher alors qu’il se grattait simplement la tête, le radar le croyait au téléphone !

Tim Hanssen est peut-être l’automobiliste le plus malchanceux des Pays-Bas. Alors qu’il se grattait tranquillement le visage en conduisant sa voiture, il se retrouve avec une amende de 380 € à payer. Pourquoi ? Un radar est persuadé qu’il était en réalité en train de téléphoner au volant.

Nous vous en parlions il y a quelques semaines les radars capables de détecter les téléphones au volant gagnent en popularité en Europe. À ce jour, on les trouve uniquement en Allemagne et aux Pays-Bas. Si ceux-ci n’ont plus à prouver leur efficacité, force est de constater qu’il reste une marge de progression. Tim Hanssen en fait actuellement la douloureuse expérience.

Cet automobiliste néerlandais a en effet été bien surpris de recevoir une amende de 380 € à son domicile, lui qui était persuadé de n’avoir commis aucune infraction. Plus étrange encore, on lui reproche d’avoir téléphoné au volant, ce qu’il est certain de n’avoir pas fait. Il demande alors à voir le cliché capturé par le radar, supposé le prendre la main dans le sac… tout ça pour révéler que Tim se grattait en réalité la tête.

Se gratter la tête au volant peut coûter très cher à cause de ces radars

Autrement dit, non seulement l’algorithme du radar s’est trompé dans sa déduction, mais en plus un membre des forces de l’ordre n’a pas suffisamment prêté attention à la photo et s’est contenté de valider l’amende sans seconde pensée. Pour prouver son innocence, Tim Hanssen a donc décidé de reproduire l’incident avec un algorithme similaire, baptisé You Only Look Once.

Ça n’a pas raté. Simplement en plaçant sa main du côté de son oreille, l’algorithme a déterminé qu’il était en train de passer un appel. Pour Tim, cela ne veut dire qu’une chose : l’algorithme a encore besoin d’être entraîné avant d’être utilisé sur nos routes, notamment à partir d’images de personnes avec la main près de l’oreille mais sans téléphone, afin qu’il comprenne que ce geste ne signifie pas forcément que celle-ci passe un appel.

