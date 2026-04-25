Avec la mise à jour Tizen OS 9, l’interface des TV Samsung devient trop petite, voici comment régler le problème

De nouveaux modèles de téléviseurs Samsung sont en train de recevoir la mise à jour vers Tizen OS 9. Celle-ci peut rendre illisible l'interface à cause d'une échelle qui rend les éléments plus petits. Heureusement, il existe un moyen de résoudre ce problème.

Tizen OS 9 est disponible depuis 2025, mais comme d'habitude, le rythme de déploiement de la mise à jour est assez lent. Comme nous vous le rapportions récemment, cette version commence à être rendue disponible par Samsung sur certains modèles de TV haut de gamme sortis en 2023, comme le S90C OLED ou le QN90C Neo QLED. De nouveaux utilisateurs sont donc en train d'accéder à Tizen OS 9, et pourraient être surpris par sa nouvelle interface.

L'UI de Tizen OS 9 n'a plus rien à voir avec celle de Tizen OS 8, pour le mieux dans la plupart des cas. Samsung a redessiné de nombreuses icônes et menus, les polices d'écriture ont été modifiées, l'ensemble est plus épuré… Tizen OS 9 reprend en effet bien des éléments de design de One UI, la surcouche logicielle de Samsung pour ses smartphones. Esthétiquement, c'est une réussite, même si les goûts et les couleurs varient selon les individus.

La mise à jour Tizen OS 9 réduit la taille de l'interface des TV Samsung

Mais cette nouvelle interface peut avoir un grand défaut : l'échelle a été modifiée et beaucoup d'éléments affichés à l'écran apparaissent désormais trop petits pour une utilisation confortable. Plisser des yeux ou se rapprocher de l'écran pour naviguer plus aisément n'est pas une expérience enviable. La taille de l'écran, ainsi que la distance entre celui-ci et l'utilisateur, rendent ce changement plus ou moins problématique. Mais selon les constatations de SamMobile, dans bien des cas, la taille de l'interface est insuffisante.

Il existe une solution simple à mettre en place pour corriger cette situation. Dans les paramètres d'accessibilité de ses TV, Samsung propose une option pour agrandir la taille des polices, des icônes et de l'UI en général. Voici comment y accéder : Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Accessibilité, puis activez l'option Agrandir. Celle-ci permet de zoomer sur toute l'interface afin de mieux y voir. Il n'est par contre pas possible de régler la puissance de ce zoom, il faut se contenter de celle par défaut.