Un site de streaming illégal vole vos données, Android rend vos écouteurs enfin plus pratiques, c’est le récap’ de la semaine

Un site illégal pourrait avoir volé vos données, Android corrige enfin un détail agaçant des écouteurs, un mystérieux smartphone promet une batterie géante dans un format ultra-fin, c’est le récap’ de la semaine.

On commence ce récap’ de la semaine avec une mise en garde, le site de streaming illégal FMovies pourrait avoir collecté les identifiants et les données bancaires de ses utilisateurs. Alors que Google prépare une nouvelle interface pour les écouteurs sans fil, Samsung mise sur One UI 8 pour rendre l’écran d’accueil de ses smartphones encore plus personnalisable. Cette semaine, on fait le point sur un mystérieux téléphone qui intégrerait une batterie de 10 000 mAh dans un format ultra-fin, et on vous explique comment le Wi-Fi pourrait bientôt permettre de vous espionner à votre insu.

FMovies pourrait avoir volé vos données

FMovies, l’un des sites de streaming illégaux les plus populaires avant sa fermeture en 2024, serait impliqué dans une vaste campagne de vol de données. Selon la plateforme de cybersécurité Hudson Rock, plus de 32 millions d’appareils auraient été infectés et des millions de comptes, y compris professionnels seraient actuellement compromis. Identifiants, mots de passe et infos bancaires pourraient avoir été volés. Si vous avez déjà visité FMovies, nous vous recommandons de vérifier vos appareils et de changer vos mots de passe.

Lire : Vous avez été sur ce site illégal très populaire ? Vos données sont peut-être en danger

Android rend enfin l’affichage de la batterie des écouteurs plus clair

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’écouteurs sans fil sous Android, Google prépare une refonte de Fast Pair, son système d’appairage rapide. Une nouvelle interface plus lisible affichera des jauges circulaires colorées, des icônes mieux placées et des étiquettes claires pour distinguer l’écouteur gauche, droit et le boîtier. Inspiré d’iOS, le système changera même de couleur sous 50 % (orange) et 20 % (rouge) pour anticiper les recharges.

Lire : Android va corriger enfin ce détail agaçant des écouteurs sans fil

Un smartphone ultra-fin avec une batterie de 10 000 mAh en préparation

Selon le leaker Digital Chat Station, un constructeur chinois préparerait un smartphone équipé d’une batterie massive de 10 000 mAh, tout en restant sous la barre des 8,5 mm d’épaisseur. Ce modèle, dont la phase de test serait prévue pour début 2026, miserait sur des batteries au silicium de nouvelle génération. Reste à voir si cette grosse batterie tiendra vraiment ses promesses.

Lire : Ce smartphone mystérieux va intégrer une monstrueuse batterie de 10 000 mAh sans faire de compromis sur la finesse

One UI 8 : Samsung pousse plus loin la personnalisation de l’écran d’accueil

Avec la mise à jour One UI 8, Samsung enrichit Good Lock pour offrir encore plus de contrôle sur l’écran d’accueil. Vous pouvez désormais régler la vitesse des animations, choisir l’intensité des effets de flou et différencier l’ouverture et la fermeture des applications. La fonction DIY Home s’améliore aussi, permettant de placer les icônes avec beaucoup plus de précision. Une mise à jour qui arrive progressivement et qui devrait plaire à ceux qui aiment peaufiner chaque détail de leur interface.

Lire : Grâce à One UI 8, vous allez pouvoir encore mieux personnaliser l’écran d’accueil de votre smartphone Samsung

Le Wi-Fi pourrait bientôt vous pister… même sans connexion

Des chercheurs ont mis au point une méthode inquiétante : utiliser les perturbations des signaux Wi-Fi pour identifier et suivre une personne avec une précision de 95,5 %, sans qu’elle se connecte au réseau. En analysant la manière dont votre corps modifie les ondes, un algorithme peut créer une empreinte unique, impossible à tromper. Pas besoin de smartphone ni de connexion, les ondes traversent les murs et fonctionnent même si vous changez de vêtements. Cette technique pourrait bien devenir un nouvel outil de surveillance redoutable.

Lire : Alerte rouge : le Wi-Fi permet de vous espionner avec une efficacité terrifiante, voici comment

Nos tests de la semaine

Galaxy Z Fold 7 : Samsung revient en force sur le pliant haut de gamme

Samsung signe son meilleur smartphone pliant avec ce Galaxy Z Fold 7. Plus fin et mieux pensé, il est enfin agréable à utiliser au quotidien, notamment grâce à un large écran externe et un superbe écran interne presque parfait. Les finitions sont impeccables, l’autonomie tient bien la route et le capteur de 200 MP est impressionnant. On regrette que Samsung n’ait pas repris tout l’équipement photo du S25 Ultra et que la puissance soit légèrement limitée pour préserver la finesse. Attention, le prix XXXL du Z Fold 7 en fait un produit d’exception réservé aux amateurs de premium.

Lire : Test Galaxy Z Fold 7 : Samsung a tout misé sur ce détail, et ça change tout

Poco F7 : un smartphone gamer puissant et endurant à petit prix

Le Poco F7 impressionne par son excellente puissance à petit prix, son grand écran confortable et sa grosse batterie qui assure une très bonne autonomie, le tout accompagné d’une charge rapide 90W. On apprécie aussi la présence d’une coque et d’un chargeur inclus. Mais tout n’est pas parfait malheureusement, les photos sont fades de jour avec un lissage excessif la nuit, l’écran manque de luminosité, le son est étouffé et la dissipation thermique laisse à désirer lors de longues sessions.

Lire : Test Poco F7 : un téléphone gamer pour pas cher, c’est possible ?

Xiaomi Smart Band 10 : un petit prix et une autonomie toujours bluffante

Le Xiaomi Smart Band 10 reste une valeur sûre pour ceux qui veulent un suivi sportif précis à petit prix. Son écran plus large et plus lumineux facilite la lecture, et les nombreuses options de personnalisation, associées à une autonomie extrêmement satisfaisante et une recharge en moins d’une heure, en font un excellent compagnon du quotidien. Mais on retrouve les mêmes limites que sur les modèles précédents : toujours pas de GPS intégré, des analyses de sommeil perfectibles, quelques intitulés de menus tronqués et l’absence d’un magasin d’applications.

Lire : Test Xiaomi Smart Band 10 : un écran plus grand pour une endurance toujours aussi spectaculaire