Ce petit script gratuit ouvre les fonctions secrètes de Windows 11 sans compte Microsoft

Le compte Microsoft obligatoire reste l'une des contraintes les plus détestées de Windows 11. Un outil gratuit permet pourtant de s'en passer pour accéder aux fonctions encore en test. Il vient même d'être mis à jour pour suivre les derniers canaux du programme Insider.

Microsoft pousse depuis des années ses utilisateurs à se connecter avec un compte officiel. Cette obligation revient à chaque étape clé du système, jusque dans l'installation de base. Beaucoup la jugent intrusive et cherchent sans cesse des moyens de la contourner. Le programme de test du système, lui, permet d'essayer les fonctions à venir avant tout le monde. Plusieurs voix réclament d'ailleurs en interne la fin de ce compte imposé. Pour rejoindre ce programme, il faut pourtant là encore passer par une connexion en ligne.

L'accès aux versions de prévisualisation reste donc verrouillé derrière cette identification. Microsoft retravaille pourtant tout son processus pour calmer les mécontents. Un outil tiers propose de son côté une solution bien plus directe. Ce logiciel ouvre les portes du programme de test sans aucune connexion officielle. Il permet de choisir librement le canal de prévisualisation voulu.

OfflineInsiderEnroll débloque les versions de test de Windows 11 sans connexion en ligne

OfflineInsiderEnroll se présente comme un petit script léger. Il ouvre l'accès aux versions de test sur un PC dépourvu de compte connecté. L'outil configure les réglages du programme en local, puis laisse l'utilisateur choisir son canal de prévisualisation. Les nouvelles versions arrivent ensuite par Windows Update, comme d'habitude. Le secret tient à une valeur du Registre nommée TestFlags. Réglée sur 0x20, elle coupe la communication avec les serveurs de Microsoft. Le système ne vérifie alors plus si l'appareil est officiellement inscrit au programme.

Le script gérait déjà les anciennes branches Dev, Beta et Release Preview. Microsoft a depuis réorganisé ses canaux de test en réduisant leur nombre. La dernière version 2.6.6 de l'outil s'adapte à cette nouvelle organisation. Elle ajoute plusieurs canaux Experimental, en plus des options Beta et Release Preview. Le logiciel réclame toutefois des droits administrateur pour fonctionner. Cette manipulation touche au Registre et reste donc à réaliser avec prudence.