Stranger Things saison 5 : ces épisodes seront “comme des films”, les créateurs de la série annoncent du lourd

Alors que la sortie de la saison 5 de Stranger Things approche à grands pas, les frères Duffer continuent leur tournée de teasing. Au micro de Variety, ces derniers ont déclaré que deux épisodes ressembleront à s'y méprendre à des films. Ils ont également évoqué leur avenir, notamment le deal qu'ils ont signé avec Paramount.

Le teasing s'intensifie pour la cinquième et dernière saison de Stranger Things. Quand ce n'est pas Netflix qui diffuse des trailers, ce sont les frères Duffer qui se chargent de faire monter la hype. Dans une récente interview accordée à Variety, les créateurs de la série sont revenus sur ce qui les attend après l'épisode final. Il est en autre question de leur prochaine aventure chez Paramount, avec qui ils ont signé un contrat d'exclusivité pour 4 ans.

Une nouvelle série en perspective ? Non, un film, annonce Ross Duffer. “Lorsque Matt et moi avons discuté de ce que nous voulions faire ensuite, nous avons décidé de faire un film, en particulier un film original – un grand film original”, explique-t-il avant de critiquer l'obsession grandissante de Hollywood pour les licences. “Je ne comprends pas cela. Comment cela peut-il apporter une quelconque valeur à quoi que ce soit ?”, regrette-t-il.

La saison 5 de Stranger Things n'aura rien à envier au cinéma

Mais au milieu de cette discussion, les frères Duffer ont glissé une petite info croustillante pour les fans de Stranger Things qui n'en peuvent plus de patienter. Ces derniers rappellent que la dernière saison sera divisée en deux, la première partie étant diffusée en novembre et la seconde durant les fêtes de Noël. Forcément, les showrunners ont voulu marquer le coup. La première partie, qui comptera quatre épisodes, se terminera donc sur un épisode dantesque.

“Les épisodes 4 et 8 [celui qui conclura la série, ndlr] seront comme des films”, jubile Matt Duffer – avant de préciser que toutes les théories concernant la durée de ces épisodes est fausse. On ne sait pas donc pas combien de temps dureront ces épisodes, mais on sait qu'ils seront spectaculaires. Rien d'étonnant là-dedans, au vu de l'évolution de la série. Une ambition qui s'explique par les goûts personnels des deux créateurs. “Nous ne regardions que des films. C'est pour cela que c'est étrange que nous nous soyons retrouvés à la télévision, car cela ne nous a jamais intéressé.”.

