Le Galaxy XR ne restera pas cantonné à la Corée du Sud et aux États-Unis. Le casque de réalité mixte de Samsung va connaitre une carrière internationale. Une fuite confirme que la firme coréenne souhaite commercialiser le produit dans quatre autres pays, dont la France. Et l’indiscrétion apporte même un indice sur la date de sortie.

Le 22 octobre dernier, Samsung a présenté officiellement le Galaxy XR, sa réponse au Vision Pro d’Apple. Ce casque de réalité mixte présente une fiche technique légèrement différente de celle de son homologue californien, avec cependant plusieurs différences importantes. Une construction moins premium et plus plastique. Un poids revu à la baisse (255 grammes de moins quand même). Des écrans internes moins fluides (fréquence de rafraichissement 90 Hz). Absence du tristement célèbre écran externe qui affiche les yeux de l’utilisateur.

Et bien sûr, la différence qui a été le plus souvent citée dans la presse : le prix. Le Galaxy XR ne coûte que 1799 dollars, soit moins cher qu’un Galaxy Z Fold 7. En face, le casque d’Apple est commercialisé 3499 dollars. Soit pratiquement le double. Parce que le Galaxy XR est un produit financièrement plus accessible, il attise la curiosité. Cependant, les consommateurs de deux pays seulement peuvent l’assouvir : les États-Unis et la Corée du Sud. Mais cela devrait changer.

Le Galaxy XR arrivera en France, Samsung l'a décidé

En effet, nos confrères de SamMobile rapportent que Samsung réfléchit à un lancement commercial du Galaxy XR. Mais ce lancement sera très progressif. La firme coréenne aurait en effet prévu de lancer le casque de réalité mixte dans quatre nouveaux pays, « pour prendre le pouls ». Ces quatre pays sont le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et… la France ! Nos confrères ajoutent que cette liste n’est pas définitive : un ou plusieurs autres pays pourraient aussi être concernés.

Et si le Galaxy XR remplit ses objectifs, Samsung pourrait alors étendre la disponibilité à d’autres pays. Et ainsi de suite. Une stratégie qui rappelle celle d’Apple avec le Vision Pro. Reste à savoir quand le Galaxy XR pourrait arriver dans l’Hexagone. Selon la source de SamMobile, Samsung aurait prévu un lancement courant 2026, sans donner plus de précision. Peut-on être plus précis ? On peut essayer d'émettre une hypothèse.

Quelle date Samsung choisira pour lancer le Galaxy XR ?

Notre hypothèse la plus probable est le 26 février 2026, en même temps que les Galaxy S26, à l’occasion de la conférence Unpacked qui pourrait avoir lieu à San Francisco. Ce lancement s’appuierait aussi sur le Mobile World Congress de Barcelone qui aura lieu quelques jours plus tard, du 2 au 5 mars 2026. Le casque y avait fait une apparition à la dernière édition.

Deuxième hypothèse : au printemps 2026, loin des Galaxy S et des Galaxy Z. En éloignant la sortie internationale du Galaxy XR de ses smartphones les plus emblématiques, Samsung profiterait d’une exposition médiatique ciblée qu’elle ne partagerait avec aucun autre produit de même envergure. Et vous, quelle est votre hypothèse ? N’hésitez pas à la partager en commentaire.