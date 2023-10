Vision Pro : vous pourrez diffuser ce que vous voyez dans le casque Apple sur un autre écran grâce à AirPlay

Apple a déployé la quatrième version de la bêta de Vision OS, le système d’exploitation conçu pour le Vision Pro. La mise à jour met l’accent sur

La présentation en juin 2023 du Vision Pro a fait grand bruit. Cela dit, le casque AR d'Apple n’est pas près d’être commercialisé. Les développeurs doivent non seulement apprivoiser le nouveau système d’exploitation, mais ils doivent aussi composer avec les nouvelles fonctionnalités délivrées au compte-goutte lors de la phase de test de visionOS.

L’un des quelques testeurs ayant eu accès au Vision Pro a découvert dans le code de visionOS 1.0 bêta 4 qu’il sera possible de vivre l’expérience du casque AR sur un écran externe. Les ingénieurs de Cupertino seraient en effet en train d’implémenter AirPlay, la technologie propriétaire de streaming permettant de diffuser de la vidéo, de l’audio ou encore des photos depuis un appareil Apple vers un autre. Plusieurs lignes dans le code indiquent la présence de cette fonctionnalité de duplication de l’écran à travers AirPlay, mais aussi FaceTime.

Le Vision Pro sera compatible AirPlay et FaceTime, pour partager l'expérience

Il sera possible de réinitialiser EyeSight, la fonction qui permet aux gens de voir vos yeux même « si vous êtes totalement immergé dans une expérience ». Il sera possible à tout moment d’effacer les données visuelles vous concernant et de les remplacer par une nouvelle paire d’yeux. Par ailleurs, les utilisateurs du Vision Pro pourront afficher un Persona, leur représentation virtuelle aux participants d’un appel vidéo. Cet avatar « restera stocké de manière cryptée sur les appareils des autres participants pendant 30 jours maximum ». D’après Mac Rumors, Apple peaufine vraiment cet aspect du produit afin que les captures en 3D du visage et du haut du corps représentent au mieux les postures, traits et expressions faciales du porteur du casque.

Le code source de visionOS 1.0 bêta 4 dévoile aussi de nouveaux messages de notification tels que :

« Appel indisponible en mode voyage »

« Augmentez votre éclairage pour utiliser votre Persona »« Cette vidéo contient des mouvements excessifs et pourrait causer de l’inconfort si vous l’agrandissez »

La commercialisation du Vision Pro est prévue pour 2024.