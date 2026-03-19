Ce moddeur est trop impatient pour le Project Helix, alors il transforme sa Xbox Series X en PC fonctionnel

PhasedTech a encore frappé, cette fois avec une Xbox Series X qui cache en réalité un véritable PC gaming. Celui-ci est capable de faire tourner des jeux récents de manière très correcte, sans (trop) de problèmes de surchauffe.

xbox series x PC

Microsoft a décidément fait des émules en annonçant son Project Helix. Sa prochaine Xbox, qui serait en réalité un PC, ou plutôt une console capable de faire tourner des jeux PC, bref ce n'est pas très clair, a de quoi intriguer. La promesse est saisissante certes, mais il va falloir s'armer de patience pour savoir ce qu'il en est vraiment. Dans le meilleur des cas, le Project Helix ne sortira pas avant l'année prochaine. Soit un délai bien trop long pour certains qui souhaiteraient l'avoir déjà entre les mains.

Si vous n'êtes pas très bricoleur, il ne vous reste malheureusement plus qu'à attendre. Mais si vous êtes un YouTubeur du nom de PhasedTech, il vous suffit d'acheter une Xbox Series X en occasion, puis de retirer tout ce qui se trouve à l'intérieur pour le remplacer par des composants PC. Vous voilà officiellement en possession d'une Xbox capable de faire tourner très correctement des jeux PC. Et avec un lecteur de disque intégré, s'il vous plaît.

Sur le même sujet — La Xbox Helix serait beaucoup plus puissante que la PS6, mais est-ce que ce sera suffisant pour convaincre les joueurs ?

Son Xbox Series X devient un PC gaming redoutable

Voilà donc le dernier projet pour le moins ambitieux dans lequel s'est lancé le célèbre moddeur, juste après en avoir fait de même avec une Xbox Series S. Ambitieux, car l'espace à l'intérieur du boîtier de la Xbox Series X est relativement réduit. Cela n'a pas empêché PhasedTech d'y intégrer une RTX 5060 ainsi qu'une alimentation 600W. L'astuce ? Plutôt qu'une build avec chaque composant, le moddeur a opté pour le NUC Extreme Compute Element d'Intel, sorte de carte-mère tout-en-un avec CPU, RAM et stockage intégrés.

Il a tout de même fallu poncé un peu l'intérieur pour faire un peu plus de place, imprimer en 3D quelques supports ainsi qu'une nouvelle coque arrière pour ajouter toute la connectique nécessaire, et surtout faire preuve de beaucoup de finesse car tout rentre au millimètre près, mais le moddeur y est parvenu. Résultat : entre 100 et 140 FPS sur Arc Raiders et 250 FPS sur Counter-Strike 2, le tout pour un CPU restant sous les (tout de même) 75°C. On regrette que la vidéo ne montre pas les performances sur des jeux plus gourmands, mais l'exploit reste très impressionnant.

 


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