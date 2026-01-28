Ce fan a créé la PlayStation portable que Sony n’a jamais osé sortir

Alors que les rumeurs sur une nouvelle PlayStation portable s’intensifient, un fan vient de prendre les devants. Il a conçu sa propre console fonctionnelle, capable de lancer les jeux PS4 sans compromis. Son projet impressionnant pourrait bien inspirer l’entreprise Sony elle-même.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour d’une éventuelle PS6 portable attirent l’attention. D’après des informations relayées durant l’été 2025, cette console accompagnerait la future PlayStation 6 et proposerait un mode docké, à l’image de la Nintendo Switch 2. Elle utiliserait une puce AMD de nouvelle génération, serait plus puissante qu’une PS5 une fois connectée à un téléviseur, et viserait une sortie autour de fin 2027. Pourtant, Sony n’a toujours rien officialisé. En attendant, les fans doivent se contenter du PlayStation Portal, simple écran de streaming, incapable de faire tourner des jeux en local.

Face à cette attente prolongée, un passionné n’a pas voulu patienter davantage. Il a décidé de créer lui-même la console que Sony ne propose pas encore. Publié sur Reddit, son projet consiste en une PlayStation 4 entièrement portable, conçue à partir de composants originaux. Il s’agit d’un véritable système PS4, capable de lancer nativement les jeux, sans cloud ni connexion distante.

Il transforme une PS4 Slim en console portable avec écran OLED et autonomie de trois heures

Le moddeur, connu sous le pseudonyme Wewillmakeitnow, explique avoir utilisé la carte mère d’une PS4 Slim, qu’il a découpée et modifiée pour en réduire la taille. Il a optimisé sa disposition interne pour améliorer à la fois la consommation d’énergie et le refroidissement. L’appareil est équipé d’un écran OLED de 7 pouces, proche de celui de la Switch OLED, affichant jusqu’à 1080p. Il intègre également un port HDMI, permettant de jouer sur téléviseur comme avec une console de salon.

La console bénéficie d’un système de refroidissement sur mesure, avec circulation d’air et contrôle actif de la température. Son autonomie atteint trois heures en usage modéré, et environ 90 minutes pour les jeux plus gourmands. Elle peut aussi fonctionner branchée au secteur. Le moddeur a publié une vidéo de démonstration pour prouver le bon fonctionnement de sa création.

Ce projet reste cependant un prototype unique, sans intention de commercialisation. Il montre néanmoins qu’un passionné seul peut produire une machine fonctionnelle, quand bien même Sony tarde à proposer une véritable alternative portable.