Cette imprimante 3D peut construire des maisons en béton à la chaîne

Un nouveau modèle d'imprimante 3D permet d'enchaîner la fabrication de plusieurs bâtiments en béton rapidement et de manière écologique. L'appareil est déjà en cours d’utilisation dans plusieurs pays du monde.



D'abord curiosité hors de portée de beaucoup de bourses, l'impression 3D s'est largement démocratisée au fil du temps. Se procurer une imprimante 3D est bien plus accessible qu'avant, tandis que les possibilités offertes ne cessent de se développer. Que vous ayez envie d'une souris parfaitement adaptée à votre main ou d'un plat de viande, c'est faisable. Même des organes humains fonctionnels, dont le cerveau, peuvent sortir d'un tel appareil.

Cette technologie n'est cependant pas réservée à la production de petits objets. À grande échelle, il est déjà possible d'imprimer des maisons et autres bâtiments. Ce n'est pas une nouveauté, il en existe par exemple une en France, à Valenciennes, depuis 2019. Certaines entreprises s'en sont fait la spécialité comme COBOD International, une firme danoise. Elle vient justement de dévoiler sa nouvelle imprimante BOD3 et elle promet beaucoup de choses.

Enchaîner la construction de maison en béton, c'est possible avec cette imprimante 3D

Premier avantage de l'imprimante sur les modèles précédents : un système de rail qui lui permet d'imprimer plusieurs bâtiment d'affilée sans avoir besoin d'être démontée puis remontée à chaque déplacement. Vous pouvez le voir sur la photo qui sert d'illustration à cet article.

Ensuite, elle peut utiliser 99 % de matériaux disponibles sur place, réduisant de fait la nécessité d'en importer. Enfin, la BOD3 est construite de manière à imprimer avec le même béton que celui utilisé dans les constructions classiques.

Il ne s'agit pas d'un prototype. L'imprimante est déjà utilisée dans plusieurs pays du monde, à savoir l'Indonésie, l'Angola et le Bahreïn. Un succès dont se félicite Henrik Lund-Nielsen, fondateur et directeur de COBOD : “Le fait que six unités aient déjà été vendues avant son lancement officiel en dit long sur la demande du marché pour la BOD3 et sur la confiance que nos clients accordent à notre technologie“.