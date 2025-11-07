Ninja Foodi 7,6 L : l’iconique airfryer avec deux compartiments est à son prix le plus bas, c’est une affaire !

La friteuse sans huile Ninja Foodi 7,6 L est l’un des modèles les plus polyvalents du marché. C’est un airfryer qui est compact mais avec une grande capacité pour cuisiner pour toute la famille. Et avec ses deux compartiments, vous avez la possibilité de cuisiner différentes préparations en même temps. Et bonne nouvelle, à l’approche du Black Friday, vous pouvez vous l’offrir à 119 € au lieu de 199,99 €. Profitez-en !

Le mois de novembre est le mois préféré des amateurs de bons plans. Avec le Black Friday qui approche, de nombreuses marques cassent d’ores et déjà le prix de nombreux produits. C’est le cas de Ninja qui affiche différents airfryers en promotion.

Vous cherchez une friteuse sans huile aux caractéristiques avancées mais vous attendez une bonne offre pour craquer ? Ce moment est venu ! La Ninja Foodi avec une capacité de 7,6 L est actuellement affichée à 136,28 € au lieu de 199,99 €. Et avec le code PHONANDROIDNINJA25, vous obtenez 12% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter le prix à 119,93 € seulement. C’est un excellent prix pour ce modèle !

Le Ninja Foodi d’une capacité de 7,6 L passe à prix cassé juste avant le Black Friday

Vous manquez de temps pour cuisiner ? Avec les airfryers, préparer de délicieux plats plus sains est désormais à la portée de tous. En offrant une alternative aux friteuses à huile et aux fours électriques, ces appareils ont révolutionné notre manière de cuisiner. Vous obtenez ainsi un résultat optimal, gourmand et sans effort.

Le Ninja Foodi AF300EU est idéale pour cuisiner pour toute la famille. En effet, avec sa capacité 7,6 litres, répartie en deux tiroirs de 3,8 L, vous avez la possibilité de préparer des plats pour 6 personnes.

Grâce à la technologie DualZone, vous pouvez cuisiner deux préparations différentes pour un gain de temps. Avec la fonction SYNC, la fin de cuisson est synchronisée pour que tout soit prêt au même moment. Et la fonction MATCH vous permet d’utiliser les deux compartiments comme un seul grand espace de cuisson, capable d’accueillir jusqu’à 2 kg de frites en une seule fois.

Enfin, l’appareil propose 6 modes de cuisson adaptés à toutes les envies : Air Fry, Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Il est également possible d’ajuster manuellement la température de 40°C à 240°C et la durée selon vos besoins.