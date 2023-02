Nouveautés Netflix mars 2023 : les séries et films à regarder

Netflix a dévoilé la liste des nouveautés pour mars 2023 ! Comme chaque mois, la rédaction de Phonandroid met en avant les séries et les films à voir absolument. Voici donc les meilleurs contenus du moment à binge watcher sans honte sur la plateforme de streaming.

Ca y est, Netflix a dévoilé la liste de tous les films et séries qui rejoindront sa plateforme de SVOD au mois de mars 2023. Comme chaque mois, on vous fait un résumé de nos coups de cœur qui arriveront le mois prochain.

Chaque mois, nous vous ferons un point sur les meilleures séries et les meilleurs films à regarder sur Netflix. Pour les plus jeunes, on vous conseille de consulter la liste des meilleurs dessins animés du catalogue. Si vous êtes en quête de quelque chose de bien précis, servez-vous des codes secrets permettant d'accéder aux catégories Netflix.

N'oubliez pas que des films et des séries disparaissent chaque mois du catalogue Netflix pour des raisons de droits de diffusion. Si vous avez déjà fait le tour des œuvres disponibles sur Netflix, on vous invite à jeter un œil au catalogue Amazon Prime Video ou à celui de Disney+.

Le calendrier des sorties de séries/films Netflix

1er mars 2023

Collection Spider-Man: Spider-Man (2022), Spider-Man 2 (2004), Spider-Man 3 (2007), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014), Spider-Man : Homecoming (2017)

Détective Conan (saison 4)

Entrevías (saison 2)

Tricher c’est gagner

Ce soir, tu dormiras avec moi

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Bis

2 mars

Coincés ! (saison 2)

Masameer County (saison 2)

Sex/Life (saison 2)

L’affaire Fourniret : Dans la tête de Monique Olivier

3 mars

Next In Fashion (saison 2)

Ce sera toi

4 mars

Les liens sacrés du divorce

Cinquante nuances plus sombres

5 mars

The Sinner (saison 4)

8 mars

Loi d’ici

MH370 : L’avion disparu

9 mars

You (saison 4, partie 2)

10 mars

The Glory (partie 2)

Rana Naidu

Outlast : Au bout de nous-mêmes

Quand tout s’emballe

Luther : Soleil déchu

Roulez jeunesse

14 mars

Ariyoshi Assists

15 mars :

La loi de la jungle

Pornhub : Gros plan sur le géant du sexe

16 mars

Shadow and Bone : La saga Grisha (saison 2)

Pas trop tôt

17 mars

Le blues du maestro

Hasta el cielo : la série

Battle massive

Le roi des ombres

Noise

L’éléphante du magicien

18 mars

Ad astra

22 mars

La cité invisible (saison 2)

Son royaume (saison 2)

Apocalypse à Waco : Une secte assiégée

23 mars

The Night Agent

Johnny

Bad boys for life

24 mars

Love is blind (saison 4)

De haut vol

29 mars

Wellmania

Furtive

New York : Au cœur de l’urgence

30 mars

Unstable

Riverdale (saison 7)

Sawako : Kimi ni Todoke

Big Mäck : Braquages et micmac

31 mars

Murder mystery 2

Copycat Killer

Kill Bok-soon

Agent Elvis

Vinland Saga (saison 2)

Moi, Georgina (saison 2)

NOTRE SÉLECTION DES MEILLEURES SÉRIES NETFLIX À REGARDER EN MARS 2023

You (saison 4, partie 2)

Joe, psychopathe invétéré, se retrouve confronté à son double et mêlé à des histoires de meurtres. La deuxième partie pourrait bien faire revenir Love, son ex-femme, censée être morte brûlée aux États-Unis.

The Glory (partie 2)

Après une enfance marquée par la souffrance et la violence lors de ses années au lycée, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir sa vengeance et compte bien détruire la vie de ses anciens bourreaux.

Shadow and Bone : La saga Grisha (saison 2)

Avec sa nouvelle armée apparemment indestructible, le Général Kirigan est plus dangereux que jamais. Pour conserver le moindre espoir de victoire, Alina et Mal rameutent leurs puissants alliés et se lancent dans un voyage à travers le continent pour retrouver deux créatures mythiques capables d'amplifier les pouvoirs d'Alina. À Ketterdam, les Crows saisissent une opportunité de braquage, risquant d'entrer à nouveau en collision avec la légendaire Invocatrice de lumière.

NOTRE SÉLECTION DES MEILLEURS FILMS NETFLIX À REGARDER EN MARS 2023

Collection Spider-Man

Que ce soit la première trilogie avec Tobey Maguire sous le costume ou encore les Amazing Spider-Man avec l’excellent Andrew Garfield, la Collection Spider-Man est le moment de se replonger dans les anciens films de l’Homme-araignée. Pour ceux qui n’ont pas encore découvert l’interprétation de Tom Holland, vous pourrez visionner Homecoming.

Fast & Furious : Hobbs & Shaw

Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des États-Unis, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, s’étaient affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7, mais vont devoir cette fois faire équipe pour stopper l’utilisation d’une arme de destruction massive.

Ad Astra

L’astronaute Roy McBride, interprété par Brad Pitt, s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de la planète.