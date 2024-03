TIDAL fait bien mieux que Spotify et Apple Music grâce à cette nouvelle fonctionnalité

Ces derniers temps, TIDAL semble bien décidé à se démarquer de la concurrence en allant à contre-courant de l’industrie. Alors que les grands noms du streaming musical se sont toujours refusés à proposer liens de partage universels, TIDAL vient de se doter de cette fonctionnalité bien pratique.

TIDAL est en train de devenir le petit trublion du streaming musical et ce ne sont pas ses utilisateurs qui vont s’en plaindre. Il y a quelques jours déjà, cet outsider de l’industrie faisait un joli pied de nez à Spotify. Alors que le leader du marché venait d’augmenter ses prix — accusant au passage le gouvernement français — TIDAL, lui, annonçait fièrement une baisse de ses tarifs. À ce jour, le service est sans aucun doute la meilleure alternative aux géants du secteur.

Et ce dernier compte bien solidifier sa position. Désormais moins cher, le voici également plus complet. En effet, sa dernière mise à jour vient apporter une fonctionnalité jusque là inédite chez les grands noms du streaming musical. Pourtant, ce n’est pas faute pour les utilisateurs de leur demander. Nous parlons bien entendu de la possibilité de partager un morceau via un lien universel, ouvrable avec n’importe quelle application de streaming.

TIDAL est l’un des premiers services de streaming musical à proposer cette fonctionnalité

Aujourd’hui, si vous tentez de partager un morceau à un proche, ce dernier n’aura d’autres choix que d’utiliser la même application que vous. Impossible, par exemple, pour un utilisateur de Deezer de lire un morceau envoyé depuis Spotify, même si celui-ci se trouve également dans son catalogue. Il existe certes des applications tierces qui permettent de faire cela, mais elles ne sont ni très connues, ni très répandues.

TIDAL change donc clairement la donne avec cette nouvelle mise à jour. Le service n’a pas encore livré la liste des applications compatibles, mais les utilisateurs ont déjà pu confirmer que le partage fonctionne avec Apple Music et YouTube Music. D’autres services seront ajoutés à l’avenir, affirme d’ailleurs TIDAL. Si vous êtes abonnés à la plateforme, n’hésitez pas à redémarrer l’application après mise à jour pour faire apparaître la fonctionnalité.