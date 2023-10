Vous êtes abonné à Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video et cherchez un film à visionner pour passer la soirée d'Halloween idéale ? Voici nos propositions, n'hésitez pas à partager les vôtres dans les commentaires !

La période d'Halloween est une période propice au visionnage de films sur les plateformes de streaming vidéo. Avec l'automne et les journées qui raccourcissent, nous apprécions nous installer sur le canapé muni d'un plaid et d'une boisson chaude pour nous plonger dans des ambiances froides, sombres, angoissantes, voire horrifiques. Vous manquez d'inspiration au moment de choisir votre film et craignez de passer encore une heure à naviguer dans le catalogue de votre service de streaming vidéo ? Nous vous avons concocté une sélection de longs-métrages spécialement adaptée pour Halloween (mais pas forcément des films d'horreur), vous n'avez plus qu'à faire votre choix.

Les meilleurs films d'Halloween sur Netflix

Netflix dispose d'un catalogue pléthorique de films se prêtant à Halloween. Il ne s'agit pas ici de tous les citer, mais plutôt de faire sortir du lot quelques-uns qui nous semblent particulièrement intéressants à voir.

American Nightmare

Un classique du genre. Dans American Nightmare (The Purge en VO), aux États-Unis, une nuit par an, tous les habitants peuvent assassiner les personnes qu'ils jugent néfastes à la société, sans crainte de poursuites judiciaires. Un homme traqué se réfugie dans la maison d'une famille sans problème pour s'y cacher, et les ennuis commencent. Un film mêlant angoisse et violence. Si vous avez aimé le premier volet, sachez que quatre suites sont déjà sorties et qu'un American Nightmare 6 est en préparation.

Voir American Nightmare sur Netflix

Get Out

Non, vous n'êtes pas obligés de regarder un nanard à l'occasion d'Halloween. Get Out a remporté l’Oscar du meilleur scénario et nous propose un thriller haletant qui ne peut laisser personne de marbre. Chris, un jeune homme noir, va rencontrer la famille de sa petite amie Rose, issue de la bourgeoisie blanche, pour la première fois. Mais rien ne se passe comme prévu : ses hôtes semblent cacher un lourd secret. Le film interroge aussi avec brio sur les mécanismes du racisme ordinaire.

Voir Get Out sur Netflix

Black Phone

Déjà présent dans American Nightmare, Ethan Hawke apparaît une seconde fois dans cette sélection avec le plus récent Black Phone, sorti en 2021 et disponible depuis peu sur Netflix. Il y incarne Albert Shaw, un tueur en série connu sous le nom de The Grabber. Il kidnappe le jeune Finney, qui termine enfermé dans son sous-sol, où il parviendra à communiquer à l'aide d'un étrange téléphone. Suspense et angoisse, Black Phone est une valeur sûre pour Halloween.

Voir Black Phone sur Netflix

The Babysitter

The Babysitter et sa suite The Babysitter: Killer Queen sont des comédies horrifiques qui ne se prennent pas au sérieux. Le pitch du premier film ? Le jeune Cole découvre que sa babysitter Bee fait en réalité partie d'une secte satanique, qui va tout faire pour le réduire au silence. Nous vous épargnons le synopsis de la séquelle, qui spoilerait forcément le premier opus, mais sachez qu'elle intègre au casting l'excellente Jenna Ortega, interprète de Mercredi dans la série originale Netflix du même nom. D'ailleurs, si vous préférez une série courte (huit épisodes) à un film pour Halloween, Mercredi est une excellente option.

Voir The Babysitter sur Netflix

Invisible Man

Elisabeth Moss est l'une des actrices du moment incarnant le mieux l'épouvante et l'horrifique. Dans Invisible Man, son personnage parvient à fuir une relation abusive avec un homme richissime, magnat dans le secteur des nouvelles technologies. Elle apprend son suicide peu de temps après, mais ne peut s'empêcher de vivre dans la peur et la crainte de son retour. Ses doutes resurgissent d'autant plus quand elle commence à être harcelée et malmenée par une entité invisible.

Voir Invisible Man sur Netflix

Les meilleurs films d'Halloween sur Disney+

L'un des avantages de Disney+ est son offre de contenus pour toute la famille, même pour Halloween.

Hocus Pocus 2

Presque 30 ans après la sortie du premier film, les sœurs Sanderson font leur grand retour dans Hocus Pocus 2. Les trois sorcières venant du XVIIe siècle s'acharnent une fois de plus sur la ville de Salem afin d'accomplir leur vengeance. La veille de la Toussaint, trois lycéens décident de s'interposer et de tenter de les empêcher de ravager Salem. Un programme surtout destiné pour les enfants, mais qui peut aussi se regarder avec toute la famille réunie.

Voir Hocus Pocus sur Disney+

Coco

Ce film d'animation émouvant prend place durant la fête des morts, l'équivalent de notre Toussaint au Mexique, où cet événement est célébré en musique, avec des déguisements, et une bonne dose de maquillage. Le jeune Miguel veut devenir musicien, comme son idole Ernesto de la Cruz, mais la musique est interdite au sein de sa famille depuis plusieurs générations. Miguel se retrouve dans le Pays des Morts pour un voyage initiatique lors duquel il va découvrir les secrets de sa famille.

Voir Coco sur Disney+

Le manoir hanté

Disney aussi sait faire peur. À l'été 2023, sortait Le manoir hanté, film d'horreur inspiré de l'une des attractions emblématiques des parcs Disneyland. Le synopsis n'a rien de bien original : une mère et son fils engagent une équipe de pseudo-experts pour les aider à chasser les spectres et fantômes qui hantent leur maison. Mais le résultat est plutôt divertissant et cette production a le mérite de mêler épouvante à faible degré et humour pour une soirée film d'Halloween en famille (âge recommandé à partir de 12 ans).

Voir Le manoir hanté sur Disney+

Les meilleurs films d'Halloween sur Amazon Prime Video

Amazon Prime Video a aussi son lot de films pour Halloween. Nous avons sélectionné des longs-métrages disponibles dans l'abonnement de base, vous n'avez pas besoin de souscrire au Pass Warner à un autre bouquet pour y accéder.

Le Silence des Agneaux

Film culte ayant récolté la bagatelle de cinq oscars, Le Silence des Agneaux est sans doute l'un des thrillers les plus connus au monde. Clarice Starling, stagiaire du FBI, est à la recherche d'un tueur en série. Pour cela, elle a besoin de l'aide d'Hannibal Lechter (Anthony Hopkins), un ancien psychiatre porté sur le cannibalisme. Brillant et rusé, le psychopathe va instaurer une relation de fascination et de répulsion avec son interlocutrice. Plus de 30 ans après sa sortie, il procure toujours le même effet.

Voir Le Silence des Agneaux sur Amazon Prime Video

The Boy

Si vous aimez le creepy et le cringe, vous allez être servi avec The Boy. Greta fuit les États-Unis pour échapper à son passé et trouve un job de nourrice en Angleterre, dans une maison perdue en pleine campagne. Sauf qu'elle se rend que le jeune jeune Brahms dont elle doit s'occuper n'est en fait pas un enfant, mais une poupée de porcelaine grandeur nature. Elle doit en plus respecter des règles qui rendent la situation encore plus angoissante : ne jamais laisser Brahms seul, ne pas lui couvrir la tête, lui donner à manger… Forcément, la situation devient vite hors de contrôle.

Voir The Boy sur Amazon Prime Video

Ça

Tirée du roman de Stephen King, cette adaptation de 2017 est bien entendu déconseillée aux moins de 18 ans. Les enfants d'une ville américaine commencent à disparaître mystérieusement. Un groupe de jeunes gens doit alors surmonter ses peurs, découvrir ce qui leur est arrivé et affronter le clown Pennywise, qu'ils appellent Ça. Un film efficace qui répond aux attentes d'une soirée horrifique d'Halloween.