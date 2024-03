IPTV : la fermeture de sites pirates se retourne contre cette ligue de football

En Equateur, les autorités viennent de prendre des mesures exceptionnelles pour lutter contre les sites web qui diffusent illégalement des matchs de football de la LigaPro. Une victoire de taille pour son dirigeant, mais malheureusement entachée par un sérieux retour de flamme.

Alors que la Commission européenne vient tout juste de présenter ses recommandations pour lutter contre le téléchargement illégal, c'est au tour de l'Equateur de s'illustrer dans ce domaine. En effet, pour la première fois de son histoire, le pays a pris des mesures drastiques, notamment pour mettre fin à la diffusion illégale des matchs de football du championnat national : la LigaPro.

Pour résumer et sur demande express de la ligue, les autorités judiciaires peuvent ordonner le blocage imminent des sites web utilisés pour proposer illégalement des matchs de la compétition. Cette décision faite suite à une plainte déposée par les organisateurs de la LigaPro il y a plusieurs mois.

La ligue de foot équatorienne obtient une victoire contre le piratage

Dans une publication sur X, le patron de la ligue Miguel Angel Loor a salué cette victoire historique : “Pour la première fois dans l'histoire de l'Equateur, LigaPro obtient une ordonnance en urgence qui ordonne le blocage imminent des sites web utilisés pour la diffusion non autorisée des matchs LigaProEcuaBet”, écrit-il sur le réseau social.

Il ajoute que les avocats de la ligue et le département de cybersécurité de Fextor International (ndrl : une société privée spécialisée dans la sécurité informatique) ont réussi à identifier et signaler les principaux sites internet qui diffusent illégalement des contenus protégés par les droits de propriété intellectuelle de la LigaPro.

Cette ordonnance cible notamment 22 domaines spécialisés dans le streaming illégal de retransmissions sportives, comme sinfulboltv.com, librefutboltv.com, futbollibre.com ou encore intergoles.co et jokerlivestream.co. Si le blocage des sites pirates n'est pas nouveau en soi, c'est la première fois que la ligue de football national obtient gain de cause sur le plan judiciaire. “Ce combat ne fait que commencer et nous allons agir avec tout le poids de la loi pour protéger le sport le plus populaire en Equateur, dont vivent des milliers de familles”, a promis Loor. Souvenez-vous en France, la Ligue de football professionnel a obtenu des mesures similaires en mars 2022.

MagisTV, la cible à abattre

Selon le responsable de la LigaPro, leurs efforts vont surtout se porter sur MagisTV, un service d'IPTV pirate majoritairement utilisé pour accéder illégalement aux matchs de la compétition nationale. “MagisTV est devenu non seulement un distributeur de contenus contrefaits, mais aussi une marque : les revendeurs peuvent acheter des crédits sur magistv.net pour les services IPTV de MagisTV, qu'ils revendent ensuite sous forme d'abonnements mensuels, trimestriels ou annuels”, décrivait la Motion Picture Association en octobre 2023.

Probablement galvanisée par cette décision de justice, l'équipe de football du Barcelone S.C a eu la “bonne” idée de poser devant les photographes avant une rencontre avec une banderole. On pouvait notamment y lire “Non à MagisTV”. Si le but principal était évidemment de dénoncer ce genre de service, la banderole a eu l'effet inverse.

La banderole de trop

En réalité, l'équipe a fait sans le vouloir la promotion de MagisTV. Comme on peut le voir sur X et les réseaux sociaux, de nombreux spectateurs ont découvert l'existence même de la plateforme pirate bon marché. Résultat, plusieurs d'entre eux ont posté des captures d'écran sur X de leur abonnement à MagisTV flambant neuf… “Merci pour la recommandation d'utiliser MagisTV, excellent service”, a écrit un utilisateur.

Comme quoi, dénoncer l'existence d'un service pirate en le citant explicitement n'est pas forcément la meilleure stratégie. Elle peut parfois se retourner contre vous comme on peut le constater. Malgré tout, Loor est déterminé à poursuivre le combat : “La lutte contre le piratage menée par les autorités contre ceux qui distribuent ou achètent des contenus illégaux va être radicale. Etape par étape, nous allons nous attaquer à tous ces MagisTV et autre canaux IPTV qui fournissent notre contenu illégalement”, assure le patron de la LigaPro.

