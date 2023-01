Fallout : de nouvelles images du tournage fuitent, la série Amazon se dévoile un peu plus

L’attente pour la série Fallout va monter encore d’un cran avec ces nouvelles photos volées du tournage. Après avoir découvert les costumes et certains décors de l’adaptation signée Amazon, c’est aujourd’hui un lieu bien connu des fans de la saga qui est révélé par cette fuite. En effet, on peut y voir une des nombreuses stations essence Red Rocket du jeu.

Depuis l’annonce de l’adaptation de la saga vidéoludique Fallout sur petit écran, Amazon et Bethesda s’efforcent de garder le secret autour du projet. On les comprend : alors que la série The Last of Us est en train de battre tous les records d’audience sur HBO, cette nouvelle version télévisée d’un jeu vidéo culte est attendue au tournant — d’autant que les joueurs n’ont jamais été très bien lotis à ce niveau-là jusqu’à maintenant.

Mais malgré tous les moyens mis en œuvre pour éviter les fuites, des photos du tournage ont d’ores et déjà trouvé leur chemin vers la toile avant l’heure. L’année dernière, des images ont en effet dévoilé plusieurs éléments clés de la production, notamment certains décors et costumes iconiques de la saga. Autrement, pour l’heure, cela sent plutôt bon pour cette nouvelle série, et une récente fuite vient confirmer ce premier ressenti.

Une nouvelle fuite montre un lieu clé de la série Fallout

Ceux ayant joué aux titres de Bethesda reconnaîtront instantanément ce que représente ce décor qui a fait surface il y a quelques jours. En effet, il s’agit d’une des nombreuses stations essence qu’il est possible de croiser dans les Terres Désolées, toutes affublées d’une immense mascotte Red Rocket. Dans les jeux, celles-ci font partie des innombrables enseignes qui ont fini en ruines et qu’il est possible d’explorer à la recherche de matériel bien utile.

D’après les images, Amazon semble donc avoir de nouveau mis les moyens pour coller au maximum au matériau de base, à l’instar du budget gigantesque dont avait bénéficié la première saison des Anneaux du Pouvoir. Du reste, la série est encore bien mystérieuse. Les fans attendent toujours de connaître le scénario, ou même la date de sortie. Celle-ci devrait cependant avoir lieu en 2023, si tout se passe bien.