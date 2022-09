L’excellent casque sans fil gaming Corsair HS70 est à son meilleur prix

Très belle offre à saisir chez Amazon à propos d'un casque sans fil dédié à l'univers du gaming ! L'excellent Corsair HS70 bénéficie en effet de 40 euros de réduction ; ce qui lui permet de descendre sous les 50 euros.

Une fois n'est pas coutume, c'est encore Amazon qui propose des offres promotionnelles intéressantes à l'approche du début du mois d'octobre 2022.

Après le Google Nest Wifi avec plus de 60% de réduction ou la clé USB Type-C double connectique SanDisk Ultra Luxe 128 Go à moins de 19 euros, le géant de l'e-commerce a décidé de casser le prix d'un casque sans fil gaming.

Au cours d'une offre à durée indéterminée, le Corsair HS70 disponible dans un coloris noir est à 49,99 euros au lieu de 89,99 euros ; soit 40 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, le produit est garanti deux ans et est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Conçu pour durer grâce à sa conception légère et robuste, le casque gaming Corsair HS70 dont l'autonomie peut atteindre les 30 heures est doté de coussinets à mémoire de forme et des transducteurs audio en néodyme de 50 mm personnalisés. Il est possible de le connecter à la Switch, à la PS4, à la Xbox ou à un PC par le biais du câble USB ou de la prise 3,5 mm pour entendre le son du jeu, et de le relier via le Bluetooth à un appareil mobile pour discuter en même temps. Le microphone unidirectionnel, avec annulation du bruit et entièrement amovible, vous garantira d’être entendu. Le son se règle facilement à la volée via les commandes de volume et de sourdine en supra-aural.