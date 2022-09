Nest Wifi : grosse chute de prix sur le routeur Google chez Amazon

Bon plan à saisir sur le Nest Wifi chez Amazon ! Proposé au prix conseillé de 159 euros, le routeur Google bénéficie d'une réduction de plus de 60% pour passer sous la barre des 60 euros.

Directement le célèbre site e-commerce Amazon où le Nest Wifi fait l'objet d'une grosse chute de prix. En effet, le fameux routeur de Google disponible dans un coloris blanc est vendu à 59,99 euros au lieu de 159 euros ; ce qui correspond à une remise immédiate de près de 100 euros. Pour information, c'est un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Nest Wifi est un système évolutif qui offre à la fois une couverture complète de la maison et un signal constant et puissant. Vous avez ainsi la possibilité de profiter d'une connexion Wi-Fi rapide et fiable dans toute la maison. Grâce aux mises à jour automatiques, votre réseau est toujours protégé et vous disposez des dernières fonctionnalités. Les points d'accès Nest Wifi intègrent en plus un haut-parleur et l'Assistant Google.

Garanti deux ans, le routeur Nest Wifi est fourni avec un câble Ethernet long de 183 cm et un adaptateur secteur. Au niveau des dimensions et du poids, l'appareil mesure 11 x 11 x 9.4 cm et pèse 365 grammes.