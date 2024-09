Ce casque gaming sans fil Logitech pour PS5 devient abordable pour les French Days

Un casque gaming sans fil Logitech est affiché à son prix le plus bas chez Amazon. Pendant la période des French Days 2024, le Logitech G435 qui est essentiellement compatible avec la console PS5 passe sous les 37 euros seulement.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

En cette fin septembre 2024, les gamers peuvent profiter des French Days afin de s'offrir un casque sans fil à un prix abordable. Au cours d'une vente flash sur le site Amazon, le Logitech G435 disponible en noir est à 36,83 euros au lieu de 49,99 euros. Cela correspond à une réduction de près de 15 euros par rapport aux autres coloris suggérés par le marchand. À titre d'information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile.

Conçu pour jouer sur PC, PlayStation (PS4 et PS5), Nintendo Switch et mobiles, le Logitech G435 est un casque sans fil qui embarque notamment les technologies sans fil Lightspeed et Bluetooth. On retrouve aussi des transducteurs de 40 mm pour une restitution sonore complète, des oreillettes souples à mémoire de forme, deux microphones dotés de la technologie Beamforming afin de réduire les bruits de fond, une autonomie avoisinant les 18 heures, et une portée maximale de 10 mètres. Enfin, le casque en question est compatible avec les technologies audio Dolby Atmos et Windows Sonic.