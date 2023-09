Bon plan : l’aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Combo passe à 344€ pendant les French Days !

Les French Days se déroulent cette année du 26 septembre au 2 octobre. À cette occasion, les sites de e-commerce affichent de nombreux produits à prix réduit. L’électro-ménager n’y échappe pas. Le Tineco Floor One S5 Combo voit ainsi son prix chuter à seulement 344€ au lieu de 459€. Une offre à ne pas manquer !

French Days : l’aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Combo est en promotion

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Faire le ménage c’est pas toujours une partie de plaisir. Pour économiser du temps, il existe des aspirateurs multifonction. C’est par exemple le cas du Tineco Floor One S5 Combo capable d’aspirer les saletés mais aussi de laver vos sols durs. Vous gagnez ainsi en efficacité.

Le Tineco Floor One S5 Combo est un aspirateur poussière et eau sans fil qui peut rapidement se transformer en aspirateur à main si nécessaire. Il est muni d’un écran LED qui vous permet de surveiller votre nettoyage, d’une batterie qui offre une autonomie allant jusqu’à 20 minutes et de deux réservoirs d’eau propre et eau sale qui font respectivement 0,5 et 0,45 litres. Le capteur intelligent iLoop est capable de vous dire l’état de propreté de vos sols.

La brosse qui tourne à 450 tours/min assure un nettoyage optimal. L’eau est aspergée de façon uniforme avant d’être aspirée et stockée à part. Le cycle autonettoyant vous évite de garder des saletés, cheveux et débris sur la brosse. Votre aspirateur reste ainsi propre et sans mauvaise odeur.

Durant les French Days, l’aspirateur lavant Tineco Floor One S5 Combo est affiché à seulement 344€ sur Cdiscount. Déjà en promotion à 369€, vous obtenez 25€ de réduction supplémentaire en utilisant le code 25DES299. En utilisant le code MP20CD, les membres Cdiscount à Volonté obtiennent -20% en plus.

À lire également : Retrouvez notre sélection des meilleures offres Cdiscount des French Days ici.