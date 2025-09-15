Assurance smartphone : attention, vous êtes victime d’une arnaque si vous voyez ces prélèvements sur votre compte bancaire

Pendant 5 ans, un “entrepreneur” marseillais a fait croire à de nombreuses victimes qu'il offrait une assurance pour smartphone à un prix dérisoire. Ce n'était malheureusement pas le cas. Sa combine lui a tout de même rapporté pas moins de 7 millions d'euros, avant de se faire attraper par les autorités.

Les arnaques à l'assurance sont fréquentes, et ce pour une raison simple : personne ne veut se retrouver à payer une fortune pour un pépin qui pourrait lui arriver. Aussi, il n'est pas rare de voir apparaître une nouvelle combine impliquant l'Assurance Maladie, ou tout autre organisme prétendant vous protéger contre les imprévus. Parfois, certaines d'entre elles parviennent même à générer des millions d'euros – avant d'être stoppées net par les autorités.

C'est le cas d'un “entrepreneur” marseillais récemment arrêté, nous rapporte La Provence. Pendant cinq ans, ce dernier est parvenu à engranger pas moins de 7 millions d'euros avec une astuce terriblement simple : des petits prélèvements mensuels, presque indétectables. En janvier 2020, celui-ci commence à distribuer de faux mandats de prélèvements, en se faisant passer pour l'assureur de téléphone CWI Distribution, basé à Aix-en-Provence.

Sur le même sujet – Non, votre compte Netflix ne va pas être bloqué, ce mail est une arnaque

Vérifiez votre compte bancaire pour éviter cette arnaque

La plupart des victimes ayant déjà souscrit à une assurance auprès de la société, personne ne s'est étonné de voir des prélèvements de 3,99 euros tous les mois sur leur compte bancaire. Pourtant, le faux assureur, ayant pris le nom de CSV, ne promettait absolument rien en échange de cette somme déboursée. Au bout d'un certain temps, des utilisateurs ont fini par trouver ça louche, puis par contacter les autorités locales.

L'arnaqueur a été arrêté le 17 juin dernier par la Direction départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône, service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDPP 13). Mais l'ensemble des victimes n'a pas encore été retrouvée. Aussi, si vous êtes dans la région, pensez à vérifier votre compte bancaire à la recherche du SEPA FR24ZZZ669169 et des libellés “Assur”, “Assurantik”, “Assuranti”, “Assura”, “Assurtel”, “Assurance tel port”, “Assurx”, “Ass tel port”, “Assuro5”, “Assurik” ou encore “Assurb41T“.

Si vous faites partie des victimes, contactez immédiatement les autorités.

Source : La Provence