La carte microSDXC SanDisk Extreme 128 Go est à prix cassé, vite !

Bénéficiez d'une réduction de 54% sur l'achat d'une carte microSDXC grâce à ce bon plan Amazon. Avec cette remise, la SanDisk Extreme de 128 Go passe sous les 18 euros seulement. Focus sur ce nouveau deal !

Pour étendre la mémoire d'un smartphone tournant sous Android, d'une caméra d'action ou d'un drone, rien de tel que d'avoir une SanDisk Extreme.

Actuellement, la carte de type microSDXC avec une capacité de 128 Go est à seulement 17,84 euros au lieu de 38,99 euros chez Amazon ; soit une remise immédiate de 21,15 euros de la part du site marchand. Le tarif du produit étant inférieur à 25 euros d'achat, les frais de port sont offerts si le retrait en point relais est choisi.

La SanDisk Extreme de 128 Go (référence SDSQXA1-128G-GN6MA) est une carte mémoire qui embarque des vitesses de transfert jusqu'à 160 Mo/s en lecture et jusqu'à 90 Mo/s en écriture. L'accessoire est compatible UHD 4K avec la classe de vitesse UHS 3 (U3) et la classe de vitesse vidéo 30 (V30). La carte mémoire résiste aux chocs, aux températures extrêmes, à l'eau et aux rayons X. Pour terminer, la carte qui est fournie avec un adaptateur SD possède une garantie à vie de la part du constructeur.