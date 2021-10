Apple Mac mini avec M1 : l’ordinateur de bureau est à son prix le plus bas

C'est une excellente affaire qui tombe à pic pour celles et ceux qui souhaitent acquérir le Mac mini en promotion. Au cours d'une durée limitée, le prix de l'ordinateur de bureau d'Apple avec la puce M1 tombe sous les 545 euros grâce à une condition de reprise chez Boulanger.

À quelques jours de la keynote consacrée aux nouveaux Mac M1X et à l'instar du MacBook Air, le Mac mini est à son prix le plus bas chez Boulanger.

Le site marchand français propose en effet l'ordinateur de bureau de la marque à la pomme au tarif de 544,99 euros au lieu de 744,99 euros jusqu'au lundi 1er novembre 2021. L'appareil d'Apple est éligible à un bonus de 200 euros valable uniquement en magasin, en cas de reprise d'un ancien ordinateur en parfait état. De plus, une économie supplémentaire est possible grâce à la valeur argus de l'ancien ordinateur estimée par Boulanger. Pour information, le bon de cession du montant de la reprise associé à la valeur argus est converti en un bon d'achat. Celui-ci n'est ni échangeable, ni remboursable, ni cumulable avec une offre, mais doit être utilisé le jour de la reprise.

Le Mac mini associé au bon plan Boulanger est une unité centrale composée de la fameuse puce M1, d'une mémoire vive de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage interne de 256 Go en SSD ; le tout fonctionnant sous mac OS Big Sur. La connectique de l'appareil se compose d'un prise casque, de deux Thunderbolt, d'un port Ethernet, du Bluetooth 5.0 et de la norme Wifi 6 (AX).