Pour la rentrée 2023, NordVPN est de retour avec des offres alléchantes !

NordVPN est de retour sur le devant de la scène à l'occasion de la rentrée 2023 ! Pour cela, le célèbre service propose trois offres alléchantes destinées à ses nouvelles clientes et à ses nouveaux clients.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LES OFFRES DE RENTRÉE CHEZ NORDVPN

La rentrée 2023 approche à grands pas et NordVPN en profite pour dégainer ses offres Back to school qui donnent la possibilité aux nouveaux clients du service de bénéficier d'une réduction pouvant aller jusqu'à 68% sur certaines de ses formules.

Pour rappel, NordVPN est un service qui s'appuie sur un algorithme de cryptage AES-256 et sur le VPN NordLynx basé sur WireGuard qui est l'un des protocoles les plus rapides du marché. Les utilisateurs peuvent aussi opter pour OpenVPN et IKEv2/IPsec.

L'application NordVPN est disponible sur les appareils tournant sous Android, Windows, macOS, iOS et Linux. De plus, un seul compte peut être utilisé sur 6 appareils différents. Cela permet de sécuriser un ordinateur, un smartphone, une tablette ou bien encore un téléviseur.

Jusqu'à 68% de réduction sur les offres de rentrée 2023 chez NordVPN

À l'occasion de la rentrée 2023, les nouveaux clients peuvent bénéficier de 3 mois offerts et d’une réduction qui varie en fonction du choix de l'abonnement : Essentiel, Avancé et Premium. Les voici en détails :

Abonnement Essentiel NordVPN de 24 mois + 3 mois OFFERTS : 61% de réduction, soit 3,19 € par mois (pour un total de 86,13 € sur une durée de 2 ans) .

. Abonnement Avancé NordVPN de 24 mois + 3 mois OFFERTS : 62% de réduction, soit 3,99 € par mois (pour un total de 107,73 € sur une durée de 2 ans) .

. Abonnement Premium NordVPN de 24 mois + 3 mois OFFERTS : 68% de réduction, soit 5,19 € par mois (pour un total de 140,13 € sur une durée de 2 ans).

L'abonnement Premium, qui est la formule la plus complète de NordVPN, dispose de nombreux avantages comme un VPN sûr et ultra rapide, une protection anti-malware, un bloqueur de suivi et de publicités, un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, une analyse des fuites de données, un espace de 1 To de stockage dans le Cloud ou bien encore un chiffrement des fichiers nouvelle génération.

Enfin, en cas de souscription à l'un des abonnements NordVPN, il sera possible de regarder les prochains événements sportifs tels que le Mondial 2023 de basket, l'US Open de tennis et la Coupe du Monde de rugby.