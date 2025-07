La splendide TV Samsung The Frame 2025 profite d’une grosse remise, vite !

Pendant les soldes, Samsung propose de nombreuses promotions sur son site internet officiel ainsi que sur son application mobile. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une double baisse de prix sur la TV The Frame de 2025.

La TV The Frame 2025 est certainement le téléviseur le plus beau du marché. Ce modèle haut de gamme se fond dans tous les intérieurs tout en offrant une image de très haute qualité. Et bonne nouvelle, si vous voulez vous équiper de ce petit bijou, vous pouvez profiter en ce moment de deux offres promotionnelles cumulables.

Tout juste sortie en mai 2025, la TV The Frame 2025 profite déjà de très belles réductions. C’est le cas particulièrement de la version 50 pouces qui bénéficie déjà d’une remise immédiate de 100 euros. Et si vous commandez depuis l’application mobile Samsung Shop, vous pouvez baisser le prix de 10% supplémentaire avec le code promo APP10 en cliquant sur le lien ci-dessus. Ainsi, la TV The Frame 2025 50 pouces passe de 1290 euros à seulement 1071 euros.

Le code promo APP10 est valable jusqu’au jeudi 3 juillet 2025 inclus. Vous pouvez l’utiliser sur une sélection de produits Samsung, y compris toutes les versions des TV The Frame et The Frame Pro 2025. Ainsi, sur la taille 65 pouces de la version standard, le code APP10 vous permet de baisser le prix de 199 euros et il est cumulable avec un bonus de 250 euros pour la reprise d'un ancien téléviseur.

La TV Samsung The Frame 2025 est déjà en promotion, profitez-en !

La TV The Frame édition 2025 se démarque des versions antérieures en utilisant l’IA pour améliorer les contenus visionnés et l’expérience utilisateur. Pour se faire, elle se dote du processeur NQ4 AI Gen2, nettement plus performant. Celui-ci permet à Samsung d’intégrer sa technologie Vision AI, un ensemble d’outils intelligents qui adaptent automatiquement l’image en fonction du contenu affiché.

L’intelligence artificielle offre aussi des fonctions pratiques comme « Cliquer pour chercher », qui affiche des informations sur ce que vous voyez, ou la traduction instantanée des sous-titres. Le son bénéficie lui aussi de l’IA avec Adaptive Sound Pro, une technologie qui ajuste les réglages audio pour plus de clarté et d’équilibre.

En ce qui concerne les caractéristiques, on retrouve un écran QLED 4K fluide avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, même en Ultra HD grâce à la connectique HDMI 2.1. Les fonctions ALLM et VRR sont aussi de la partie pour les amateurs de jeux vidéo.

Bien sûr, le fameux mode Art est toujours présent. Pour rappel, il permet de transformer votre écran en tableau quand vous ne l’utilisez pas. Vous pouvez choisir d’afficher l’œuvre d’art de votre choix ou bien vos photos personnelles.

