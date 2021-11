Call of Duty : les tricheurs seront bannis à vie de tous les jeux de la franchise

Alors qu’Activision mène actuellement une véritable croisade contre les tricheurs, le studio a dévoilé qu’il allait passer à la vitesse supérieure et durcir les sanctions à l’encontre des personnes qui trichent sur ses jeux.

Activision a mis à jour sa politique d'application de la sécurité, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio va durcir les sanctions. Dans certaines situations, les joueurs se verront infliger des suspensions temporaires, qui « peuvent aller de 48 heures à deux semaines ou plus, en fonction de la gravité de l'infraction », mais ils pourront ensuite reprendre le jeu. Cependant, dans son communiqué, Activision a précisé que les « violations extrêmes ou répétées » pourraient entraîner la suspension permanente de tous vos comptes dans tous les jeux Call of Duty, y compris ceux qui ne sont pas encore sortis.

En d’autres termes, si vous trichez dans Warzone, il ne vous sera plus possible d’accéder au jeu, ni aux autres titres de la franchise comme Vanguard ou Black Ops Cold War. Vous ne pourrez pas non plus accéder au prochain jeu de la série, qui sera dévoilé en fin d’année prochaine. Le système détectera également toute tentative des titulaires de comptes de dissimuler leur identité ou leurs configurations. Créer un nouveau compte ne suffira donc pas à espérer pouvoir rejouer à un jeu Call of Duty.

À lire également – Call of Duty Warzone : protégez ou sabotez un convoi de véhicules dans le nouveau mode Payload

Activision renforce son système anti-cheat

Activision a fait de grandes avancées dans la lutte contre les tricheurs avec Call Of Duty : Vanguard, notamment grâce à la nouvelle technologie anti-triche « Ricochet ». D’après Activision, ce système est « une approche à multiples facettes pour combattre la tricherie, avec de nouveaux outils côté serveur qui surveillent les statistiques pour identifier la tricherie, des processus d'enquête améliorés pour éradiquer les tricheurs, des mises à jour pour renforcer la sécurité des comptes, et plus encore ». Depuis le début de l’année, l’éditeur a déjà suspendu les comptes de plusieurs centaines de milliers de tricheurs.

Le nouveau système anti-triche Ricochet sera bientôt amélioré avec le lancement de la mise à jour Pacific de Call of Duty : Warzone, dont la sortie est actuellement prévue en décembre. Cette mise à jour ajoutera un nouveau pilote au niveau du noyau pour PC pour mieux détecter toute tricherie et pour qu’Activision soit sûr que vous restiez bannis si vous enfreignez le règlement.

Le problème, c’est que les pilotes au niveau du noyau sont assez controversés, car, bien qu'ils soient très efficaces pour attraper les tricheurs, ils bénéficient également d'un accès de très haut niveau à votre PC, ce qui crée un problème de sécurité. Activision ajoute que pilote sera ajouté à Call of Duty : Vanguard à une date ultérieure, sans plus de précision.