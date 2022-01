Call of Duty : Warzone est truffé de bugs, Activision présente ses excuses et promet de les corriger

Les fans de Call of Duty expriment régulièrement leur indignation face à l’état actuel des jeux Call of Duty Vanguard et Call of Duty Warzone, qui sont truffés de bugs. Activision a officiellement présenté ses excuses sur Twitter.

Les bugs sont monnaie courante dans tous les titres de Call of Duty. Certains sont mineurs et amusants, tandis que d'autres cassent tellement le jeu qu’ils le rendent injouable, en plus de causer des problèmes importants aux joueurs. Les différents développeurs de Call of Duty ont pris acte de la colère des joueurs sur les réseaux sociaux, et ont publié un communiqué dans lequel ils présentent leurs excuses. Les studios ont également annoncé que des améliorations arriveront bientôt.

« Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour résoudre les problèmes rencontrés dans Vanguard, Warzone et Modern Warfare », indique le communiqué. « Les mises à jour sont déployées aussi rapidement que possible. Nous voulons que tout le monde ait une expérience transparente, quel que soit le jeu, le mode de jeu ou la plateforme sur laquelle vous jouez ». La société a également rappelé que les commentaires des joueurs étaient « essentiels » au processus de développement.

A lire également – Call of Duty : Activision porte plainte contre l’éditeur d’un logiciel de triche, la guerre continue

Activision promet de mettre ses jeux à jour pour réduire les bugs

Activision a profité de son communiqué pour en dire plus sur les diverses corrections récentes et à venir pour Warzone et Vanguard. On peut notamment citer des corrections pour les skins invisibles et une amélioration des performances sur Xbox et PlayStation. Quant à Vanguard, il devrait bénéficier d'une réduction du nombre de fusils et d'une sélection plus diversifiée de cartes dans la rotation. On espère que le prochain titre de la saga, qui pourrait être un remake de Modern Warfare 2, sera moins truffé de bugs.

En plus des bugs, Activision mène également une véritable croisade contre les tricheurs, qui viennent également gâcher l’expérience de nombreux joueurs qui n’ont rien demandé. Le studio a d’ailleurs récemment annoncé que les tricheurs seront bannis à vie de tous les jeux de la franchise, ce qui veut dire que si vous trichez sur Warzone, il vous sera impossible de jouer à Vanguard ou au prochain titre qui arrivera à la fin de l’année.