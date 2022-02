Call of Duty : aucun jeu ne sortira en 2023, une première depuis 20 ans

Le Call of Duty de 2023 pourrait ne pas sortir. Le jeu pourrait en effet être décalé d’un an, selon Bloomberg. Ce serait la première fois depuis presque vingt ans que la licence rate une sortie annuelle. L’épisode de 2022 semble lui toujours prévu.

Activision Blizzard pourrait prendre la décision de ne pas sortir de Call of Duty en 2023. C’est Jason Schreier, le célèbre journaliste de Bloomberg, qui révèle l’affaire. Ce serait la première fois en presque vingt ans que la série manque une sortie annuelle.

Selon le journal, Activision Blizzard a pris cette décision après que l’un des épisodes récents n’ait pas atteint ses objectifs. Même si le jeu n’est pas nommé, on se doute qu’il s’agit de Vanguard, sorti en novembre 2021. Il a en effet connu le moins bon lancement commercial pour la licence depuis quatorze ans, même s’il s’est encore hissé en tête des charts un peu partout dans le monde.

Call of Duty 2022 et Warzone à la rescousse

L’épisode prévu pour sortir en 2023 pourrait donc arriver en 2024. Toutefois, celui prévu pour 2022 verrait bien le jour. Il pourrait s’agir de Modern Warfare 2. Pour combler le vide à venir, il devrait être abreuvé en contenus pendant une année supplémentaire. De même, Activision devrait continuer à miser sur Warzone, la vraie locomotive de la franchise depuis 2020.

Une pause en 2023 pourrait être salutaire pour la saga. Non seulement cela permettrait aux développeurs de peaufiner leur copie, de proposer quelque chose de nouveau, mais aussi de susciter l’attente auprès du public. Une stratégie déjà employée, avec succès, par Ubisoft avec Assassin’s Creed.

2023 serait donc la première année sans Call of Duty depuis 2004. Depuis Call of Duty 2 sorti en 2005, nous avons le droit à un épisode tous les novembre. Si le contexte change à chaque fois et que des petites nouveautés apparaissent, c’est grosso-modo toujours la même soupe depuis presque 20 ans. Le fait de permettre aux développeurs d’adopter un certain recul sur leur travail ne pourrait qu’être une bonne chose.

Enfin, Jason Schreier précise que cette décision n’a rien à voir avec le rachat récent d’Activision Blizzard par Microsoft. Pour rappel, Phil Spencer avait aussi évoqué l’idée d’arrêter de sortir des Call of Duty tous les ans.

Source : Bloomberg