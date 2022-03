Le Steam Deck accueille plusieurs jeux Xbox, mais certains titres cultes manquent à l’appel

Microsoft vient d’annoncer que plusieurs de ses titres Xbox Game Studios fonctionneront désormais sur la nouvelle console portable de Valve, le Steam Deck. Cependant, tous les titres du géant américain ne sont pas compatibles.

La société a publié une liste de huit jeux qui sont « vérifiés » pour être joués sur la nouvelle console portable, dont notamment de célèbres titres comme Psychonauts 2 et Deathloop. Six autres titres sont seulement « jouables », mais ne sont pas encore entièrement optimisés. Parmi eux, on retrouve l’incontournable jeu de course d'arcade Forza Horizon 5, Sea of Thieves ou encore Fallout 4. Pour l’instant, on ne sait pas s’ils seront mis à jour en version vérifiée à l’avenir.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une excellente nouvelle pour le Steam Deck, qui voit peu à peu son catalogue de jeu s’étoffer. À l’heure actuelle, plus de 1000 jeux sont déjà compatibles avec la console, et la liste continuera de s’allonger dans un futur proche avec davantage de jeux Steam. Malheureusement, certains titres de Microsoft manquent encore à l’appel.

À lire également : Le Steam Deck souffre déjà d’un problème de drift, mais il y a une solution

Halo et Gears 5 ne sont pas compatibles avec le Steam Deck

En plus des jeux vérifiés, Microsoft a également partagé une liste de jeux qui ne sont pas supportés sur le Steam Deck à cause de leur système anti-cheat. Parmi eux, on retrouve Gears 5, Halo The Master Chief Collection, Halo Infinite et Microsoft Flight Simulator X. Ceux-ci devraient tout de même fonctionner un minimum si vous décidez d’installer Windows sur votre console.

D’autres jeux qui ne font pas partie de la liste devraient également partiellement fonctionner même s’ils ne sont pas encore vérifiés. On peut notamment citer Doom Eternal ou encore Gears Tactics. Microsoft et Valve se sont récemment beaucoup rapprochés, si bien que le Xbox Game Pass pourrait bientôt rejoindre le catalogue Steam. Si un tel partenariat venait à voir le jour, on imagine que le catalogue du Steam Deck pourrait bien s’agrandir rapidement.

Récapitulatif des jeux de Microsoft vérifiés pour le Steam Deck :

Deathloop

Psychonauts 2

Hellblade: Senua's Sacrifice

The Evil Within

Fallout Shelter

Battletoads

Prey

Max: The Curse of Brotherhood

La liste des jeux “jouables”

Sea of Thieves

Fallout 4

Forza Horizon 5

Forza Horizon 4

Quantum Break

State of Decay: Year One Survival Edition

Source : Steam