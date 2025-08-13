OpenAI revoit sa stratégie et ressuscite ChatGPT-4o, voici pourquoi

OpenAI restaure ChatGPT-4o suite aux plaintes d’utilisateurs frustrés de sa suppression soudaine liée au déploiement de GPT-5. Sam Altman promet de prévenir les utilisateurs suffisamment en amont si l’ancien modèle venait à disparaître définitivement. Cette situation éclaire certaines dérives liées à l’IA.

ChatGPT-5, pourtant censé être une nouvelle révolution de l’IA, ne s’est pas fait que des amis depuis son lancement le 7 août : problèmes d’infrastructure, performances incohérentes… Mais ce qui a surtout frustré les utilisateurs payants, c’est la disparition des anciens modèles, et a fortiori de GPT 4o. Face aux vives réactions, OpenAI a fait marche arrière et les voici de nouveau disponibles.

OpenAI réintroduit ChatGPT-4o pour faire plaisir aux utilisateurs

Avant GPT-5, il y avait GPT-4o. Et ce modèle, apparemment très apprécié, fait son grand retour comme option par défaut pour tous les abonnés payants (Plus, Pro, Team, Entreprise et Education). Ces derniers peuvent de nouveau l’utiliser sans avoir à activer le paramètre « Afficher les modèles hérités ». Nos confrères de VentureBeat indiquent que Sam Altman promet également que, si OpenAI devait supprimer un jour GPT-4o, elle le ferait avec un « préavis suffisant ».

Ce n’est pas tout. OpenAI a également restauré l’accès aux autres modèles précédents : GPT-4.1, o3 et o4-mini, grâce à un nouveau paramètre « Afficher des modèles supplémentaires » en haut de l’écran et activé par défaut. Et la dernière mise à jour enrichit l’interface de GPT-5 : les utilisateurs peuvent maintenant choisir entre les modes « Auto », « Rapide » et « Réflexion ». Pour le moment, le mode Réflexion est limité à 3000 messages hebdomadaires, avant que « GPT-5 Thinking mini », un mode plus léger ne prenne le relais. Selon les tendances d’utilisation, ces limites pourraient évoluer, d’après le patron d’OpenAI. Quant à GPT-4.5, il reste réservé aux clients Pro du fait de son coût GPU élevé.

Updates to ChatGPT: You can now choose between “Auto”, “Fast”, and “Thinking” for GPT-5. Most users will want Auto, but the additional control will be useful for some people. Rate limits are now 3,000 messages/week with GPT-5 Thinking, and then extra capacity on GPT-5 Thinking… — Sam Altman (@sama) August 13, 2025

Un autre changement semble se profiler : la personnalité de GPT-5 pourrait être ajustée afin de rendre son ton plus « chaleureux » que celui actuel, tout en étant moins polarisant que celui de GPT-4o. OpenAI songe à faire de la personnalisation par utilisateur l’une des solutions à long terme. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Cette frustration des utilisateurs face à la disparition des anciens modèles d’OpenAI éclaire quelque part les dérives des LLM : la dépendance engendrée, notamment chez les jeunes, qui confient de plus en plus leur santé mentale à des chatbots plutôt qu’à des praticiens – Sam Altman s’inquiétant par ailleurs de la confiance aveugle qu’ils placent en l’IA. Pour autant, ce revirement pourrait alimenter l’attachement émotionnel parfois intense que nourrissent pour ces modèles spécifiques certains utilisateurs.