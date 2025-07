Ça y est, Apple commence à tester son prototype d’iPhone pliable

En testant un prototype d'iPhone pliable dès maintenant, Apple se prépare à la sortie d'un tel produit pour le deuxième semestre 2026, en même temps que les iPhone 18.

On s'en approche ! Après des années de rumeurs, nous ne sommes sans doute plus très loin de la sortie du premier iPhone pliable d'Apple. Un prototype, qui devrait fortement ressembler au produit final, après des années de travail de développement et de conception, est entré en phase de tests en juin, selon DigiTimes.

Le média fait savoir qu'Apple est dans les clous pour respecter son calendrier, qui prévoit le lancement d'un tel appareil en 2026. La production de masse doit commencer à l'été 2026, pour une disponibilité sans doute calée pour septembre, mois de sortie historique des nouveaux iPhone. Entre-temps, Apple a encore le temps d'optimiser l'appareil pour en tirer le maximum, même si la firme doit sécuriser bien en amont certains composants clés, dont l'écran pliable notamment, qui devrait être fourni par Samsung.

L'iPhone Fold est dans les temps pour une sortie fin 2026

Si un problème est détecté avec ce premier prototype, un autre devra être mis au point, et ainsi de suite jusqu'à obtenir satisfaction. AppleInsider explique que chaque phase de test prend environ deux mois. L'iPhone Fold entrera ensuite dans une phase de validation technique. Suivront des tests de validation de conception et des tests de validation de production. Car si un produit coche toutes les cases en matière de qualité, encore faut-il être en mesure de le produire dans de bonnes conditions.

D'après les dernières informations à disposition, l'iPhone pliable disposerait d'une charnière en métal liquide, ce qui permettrait de rendre les traces de pli presque invisibles. Cette caractéristique était située haut dans le cahier des charges d'Apple, qui ne voulait pas commercialiser d'appareil pliable sans parvenir à maîtriser sa durabilité.

L’iPhone Fold serait bien plus petit que le Galaxy Z Fold 7, l'écran pliable principal mesurant 7,58 pouces. L'affichage adopterait un ratio de 14.1:10, l'idée étant de profiter d'un format de type iPad quand déplié. On s'éloigne des design proches du carré de certains smartphones pliables Android. Apple viserait ainsi plus un usage multimédia que multitâche avec son appareil.