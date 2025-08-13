Une carte graphique Nvidia RTX 4090 dans une console portable : vous en rêviez, ce bricoleur fou l’a fait

Si les Steam Deck, Asus ROG Ally et autres Lenovo Legion Go ne sont pas assez puissantes pour vous, cette console portable va vous plaire. Elle embarque pas moins qu'une carte graphique Nvidia RTX 4090.

Depuis le renouveau des consoles portables impulsé par la sortie du Steam Deck de Valve en 2022, les joueurs qui souhaitent accéder à leur bibliothèque de jeux PC peu importe l'endroit où ils se trouvent ont l'embarras du choix. Globalement, ces appareils proposent tout ce qu'il faut pour en profiter, mais certaines personnes particulièrement exigeantes pourraient leur reprocher un manque de puissance brute.

C'est peut-être cette envie d'une console portable sans compromis qui a motivé l'internaute connu sous le pseudonyme de Qingchen DIY. Il a réussi à créer un modèle pulvérisant les performances des actuels, et pour cause : la gestion des graphismes est assurée par une carte Nvidia RTX 4090 mobile dotée de 16 Go de mémoire GDDR6, rien que ça. Le résultat est visible sur la photo servant d'illustration à cet article.

En plus de la RTX 4090 mobile, la console embarque un processeur Intel Core i9-14900HX, 64 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz et un stockage SSD NVMe de 2 To. Les jeux s'affichent sur une dalle IPS 4K de 12,5 pouces de diagonale. Pour vous donnez une idée, cette configuration permet de jouer à Cyberpunk 2077 en 4K 60 ips. L'engin est au final un ordinateur portable converti en console. La carte-mère et le système de refroidissement sont d'ailleurs directement empruntés à l'un d'eux.

Côté alimentation, deux solutions s'offrent à vous : soit vous comptez sur la batterie de 50 Wh, ce qui limite les performances et le temps de jeu, soit vous branchez la console et profitez de toute sa puissance. En revanche, nous ignorons combien pèse l'engin. On peut cependant affirmer sans risque qu'il faudra des poignets solides si vous envisagez de longues sessions de jeux. Vous pouvez voir une vidéo de présentation de la console par Qingchen DIY sur la plateforme Bilibili (en chinois).