L’IA Claude vient d’inventer une nouvelle façon de se souvenir de vos conversations, voici comment ça marche

Claude, l’intelligence artificielle développée par Anthropic, reçoit une nouvelle fonction de mémoire à la demande. Elle permet de retrouver vos anciens échanges pour poursuivre un projet ou reprendre une discussion, tout en vous laissant le contrôle total sur ce qui est conservé.

Les assistants virtuels par IA évoluent rapidement. Ils intègrent des outils capables de rendre le travail plus fluide et les recherches plus efficaces. L’un des enjeux les plus sensibles est la gestion de la mémoire : savoir conserver des échanges passés pour éviter les répétitions, tout en préservant la confidentialité des données. Les méthodes varient selon les entreprises, entre personnalisation continue et fonctionnement plus limité.

Anthropic a choisi une approche intermédiaire pour son IA Claude en introduisant la mémoire à la demande. Cette fonction permet à l’assistant de rechercher dans vos anciens échanges lorsqu’il faut continuer un projet ou reprendre un sujet interrompu, mais uniquement si vous le demandez clairement. Sans action de votre part, l’IA repart d’une page blanche, avec un ton neutre et sans références à vos discussions passées.

Claude introduit une mémoire activable pour mieux suivre vos projets

Dans un premier temps, cette fonction est réservée aux abonnés Max, Team et Enterprise, avant un déploiement plus large. Concrètement, il suffit de demander à Claude de consulter les messages liés à un espace de travail ou à un projet précis. Contrairement à ChatGPT, qui conserve l’historique par défaut, ou à Gemini, qui peut combiner vos conversations et vos données de compte, Claude ne va chercher dans le passé que sur demande. Cette méthode permet de concilier continuité et confidentialité, un équilibre important pour les professionnels et les particuliers soucieux de leurs données.

Cette mémoire à la demande peut s’avérer pratique dans de nombreux cas : reprendre la rédaction d’un rapport après plusieurs jours, retrouver les étapes d’un plan de voyage ou continuer un brainstorming entamé en réunion. En laissant à l’utilisateur le choix de l’activer ou non, Anthropic veut instaurer une relation plus maîtrisée avec l’IA. Si cette approche rencontre le succès attendu, elle pourrait inspirer d’autres acteurs du secteur à adopter des options similaires, en renforçant la confiance et l’adoption des outils d’intelligence artificielle.