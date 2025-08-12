Rentrée 2025 : cette tablette Samsung tombe à moins de 200€ chez la Fnac !

Pour la rentrée, la Fnac casse le prix de la Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ Wifi 128 Go. Une tablette grand écran, performante et légère, qui passe sous la barre des 200€ avec une remise de 26%.

La rentrée, ce n’est pas seulement les cahiers et les stylos : c’est aussi le moment de revoir son équipement numérique. Et quand on tombe sur une offre comme celle-ci, difficile de ne pas la partager. La Fnac propose en ce moment la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ 11″ Wifi 128 Go Anthracite à 199,99€ au lieu de 270,99€. Soit 26% de remise, et surtout, une tablette signée Samsung à moins de 200€.

La tablette : l'équipement incontournable pour une rentrée réussie

Pour prendre des notes en cours, lire un article dans le train ou préparer un exposé à la bibliothèque, la tablette a ce côté pratique que l’ordinateur portable n’a pas toujours. Elle démarre en un instant, se glisse facilement dans un sac et se prête aussi bien au travail qu’aux loisirs.

On peut l’utiliser pour :

Suivre un cours en ligne depuis le canapé

Préparer une présentation en déplacement

Lire un document et le commenter directement

Regarder une vidéo ou écouter un podcast en pause

Bref, elle devient vite l’alliée du quotidien, que l’on soit étudiant, salarié ou juste curieux.

La Galaxy Tab A9+ : un concentré de puissance et de polyvalence

Avec son grand écran de 11 pouces, lumineux et agréable même en plein soleil, la Tab A9+ est à l’aise aussi bien pour afficher un tableau Excel que pour binge-watcher une série. Fine (6,9 mm) et légère, elle se fait oublier dans un sac.

Sous le capot, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensibles jusqu’à 1 To) permettent de garder sous la main cours, photos et vidéos sans se poser de questions. Le multitâche gère jusqu’à trois applis ouvertes côte à côte, idéal pour prendre des notes tout en faisant une recherche et en gardant la messagerie ouverte.

Côté son, quatre haut-parleurs Dolby Atmos créent une ambiance immersive, que ce soit pour un film ou une playlist. Et pour la sécurité, Samsung a prévu un dossier sécurisé et un tableau de bord de confidentialité.

La Galaxy Tab A9+ réponds à tous les besoins du quotidien avec écran confortable, bonnes performances, fonctions pratiques et prix attractif.

