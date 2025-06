L’iPhone pliable serait bien plus petit que le Galaxy Z Fold 7

L'iPhone pliable continue de faire parler de lui. Il disposerait d'un écran qui risque d'être considéré comme petit l'année prochaine. Mais l'affichage pourrait se distinguer par un format peu présent sur les appareils pliables Android.

Le premier iPhone pliable, que l'on nomme souvent iPhone Fold avant de connaître son appellation commerciale définitive, devrait sortir à la fin de l'année 2026, aux côtés des iPhone 18. L'appareil est encore en développement et ses caractéristiques ne sont donc pas figées dans le marbre, mais il semble qu'Apple mise sur un mobile plutôt contact pour cette génération originelle.

D'après les informations du leaker Digital Chat Station, l'écran pliable principal mesurerait 7,58 pouces. Une telle diagonale d'écran est similaire à celle du Galaxy Z Fold 6. Mais on sait que son successeur, le Galaxy Z Fold 7, attendu dans quelques jours devrait passer aux alentours des 8 pouces. Chez Google, OnePlus, Honor, Oppo ou Vivo, on retrouve également des affichages pliables plus imposants que les 7,58 pouces ici annoncés.

L'iPhone pliable miserait sur un format faisant la part belle aux vidéos

La source évoque par ailleurs une définition de 2 713 x 1 920 pixels, pour un ratio de 14.1:10. Le rapport entre la hauteur et la largeur de l'écran est une donnée très importante pour les smartphones pliables. En adoptant un tel ratio, donnant la part belle à la largeur, Apple s'éloignerait clairement de la philosophie de la plupart de ses concurrents. Déplié, l'iPhone pourrait ressembler à un iPad, ce qui en ferait un produit utile pour la lecture de contenus multimédia sur grand écran. Sur Android, son équivalent le plus proche serait ainsi le Pixel 9 Pro Fold.

Chez les autres constructeurs, on mise plutôt sur un format plus en longueur, autour des 4:3. Celui-ci est très bien adapté au multitâche et convient aux professionnels qui travaillent et effectuent des tâches complexes sur leur smartphone. Il est par contre moins heureux pour la lecture de vidéos dans le format dominant, le 16:9.

L'iPhone Fold serait équipé de deux capteurs photo de 48 mégapixels, sans doute un grand-angle et un ultra grand-angle. Il serait donc privé de téléobjectif. Un manque qui peut sembler étonnant, alors que l'iPhone pliable devrait coûter plus de 2 000 euros.