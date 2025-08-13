Vous avez une télévision Sony Bravia ? Voici une bonne nouvelle pour vous
Voilà une nouvelle que les propriétaires d'une télévision Bravia de Sony attendaient parfois depuis des années. Une mise à jour arrive et elle va redonner un coup de jeune aux appareils.
Aujourd'hui, les téléviseurs sont connectés ou ne sont pas. Ils ont depuis longtemps franchi ce pas, avec les avantages et inconvénients que cela comporte. Dotée d'un système d'exploitation à part entière, votre télévision peut accéder à différents services sous la forme d'applications, au hasard Netflix et consorts, mais aussi bénéficier de fonctionnalités impossibles à implémenter autrement. Mais pour profiter des dernières avancées en la matière, vous êtes dépendant des mises à jour.
À ce jeu-là, tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Certaines traînent des versions depuis longtemps obsolètes d'Android TV par exemple. C'est le cas de plusieurs Sony Bravia, qui attendent désespéramment une nouvelle version de l'OS depuis parfois des années. Si vous en possédez une, réjouissez-vous : la mise à jour vers Android TV 14 arrive enfin. Un internaute l'a remarqué en fouillant les pages de support de Sony et a publié une liste sur le réseau social Reddit.
Ces TV Sony Bravia vont recevoir une mise à jour bienvenue, même les vieux modèles
Voici la liste complète des télévisions Sony Bravia qui recevront Android 14, telle que connue à ce jour. Plutôt que s'arrêter aux gammes concernées, nous avons choisi de détailler chaque modèle afin que vous puissiez facilement chercher le vôtre :
- K-43S20
- K-43S20B
- K-43S25
- K-50S20
- K-50S20B
- K-50S25
- K-55S25
- K-55S25B
- K-65S25
- K-65S25B
- KD-32W820K
- KD-32W825
- KD-32W830K
- KD-32W830L
- KD-32W835
- KD-43W880K
- KD-43X64L
- KD-43X70L
- KD-43X74K
- KD-43X75K
- KD-43X75L
- KD-43X77L
- KD-50X64L
- KD-50X70L
- KD-50X74K
- KD-50X75K
- KD-50X75L
- KD-50X77L
- KD-55X74K
- KD-55X74L
- KD-55X75K
- KD-55X75L
- KD-55X77L
- KD-65X74K
- KD-65X74L
- KD-65X75K
- KD-65X75L
- KD-65X77L
- KD-75X77L
Certains des téléviseurs listés tournent actuellement sous Android TV 10. Ils vont donc retrouver une seconde jeunesse. Notez que la liste n'est pas exhaustive. Les modèles de télévisions Sony les plus récents, notamment ceux intégrant un processeur MediaTek ou qui fonctionnent sous une version récente de Google TV, n'y figurent pas. Il est pourtant quasi-certain qu'ils seront eux aussi mis à jour vers Android 14. Aucun calendrier de déploiement précis n'a pour l'instant été annoncé.