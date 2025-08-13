Vous avez une télévision Sony Bravia ? Voici une bonne nouvelle pour vous

Voilà une nouvelle que les propriétaires d'une télévision Bravia de Sony attendaient parfois depuis des années. Une mise à jour arrive et elle va redonner un coup de jeune aux appareils.

Aujourd'hui, les téléviseurs sont connectés ou ne sont pas. Ils ont depuis longtemps franchi ce pas, avec les avantages et inconvénients que cela comporte. Dotée d'un système d'exploitation à part entière, votre télévision peut accéder à différents services sous la forme d'applications, au hasard Netflix et consorts, mais aussi bénéficier de fonctionnalités impossibles à implémenter autrement. Mais pour profiter des dernières avancées en la matière, vous êtes dépendant des mises à jour.

À ce jeu-là, tous les modèles ne sont pas logés à la même enseigne. Certaines traînent des versions depuis longtemps obsolètes d'Android TV par exemple. C'est le cas de plusieurs Sony Bravia, qui attendent désespéramment une nouvelle version de l'OS depuis parfois des années. Si vous en possédez une, réjouissez-vous : la mise à jour vers Android TV 14 arrive enfin. Un internaute l'a remarqué en fouillant les pages de support de Sony et a publié une liste sur le réseau social Reddit.

Ces TV Sony Bravia vont recevoir une mise à jour bienvenue, même les vieux modèles

Voici la liste complète des télévisions Sony Bravia qui recevront Android 14, telle que connue à ce jour. Plutôt que s'arrêter aux gammes concernées, nous avons choisi de détailler chaque modèle afin que vous puissiez facilement chercher le vôtre :

K-43S20

K-43S20B

K-43S25

K-50S20

K-50S20B

K-50S25

K-55S25

K-55S25B

K-65S25

K-65S25B

KD-32W820K

KD-32W825

KD-32W830K

KD-32W830L

KD-32W835

KD-43W880K

KD-43X64L

KD-43X70L

KD-43X74K

KD-43X75K

KD-43X75L

KD-43X77L

KD-50X64L

KD-50X70L

KD-50X74K

KD-50X75K

KD-50X75L

KD-50X77L

KD-55X74K

KD-55X74L

KD-55X75K

KD-55X75L

KD-55X77L

KD-65X74K

KD-65X74L

KD-65X75K

KD-65X75L

KD-65X77L

KD-75X77L

Certains des téléviseurs listés tournent actuellement sous Android TV 10. Ils vont donc retrouver une seconde jeunesse. Notez que la liste n'est pas exhaustive. Les modèles de télévisions Sony les plus récents, notamment ceux intégrant un processeur MediaTek ou qui fonctionnent sous une version récente de Google TV, n'y figurent pas. Il est pourtant quasi-certain qu'ils seront eux aussi mis à jour vers Android 14. Aucun calendrier de déploiement précis n'a pour l'instant été annoncé.