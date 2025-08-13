Votre Mac peut désormais profiter d’une IA gratuite et sans limite grâce à ce nouveau modèle de ChatGPT

OpenAI met à disposition un modèle proche de GPT-4o qui tourne directement sur votre Mac. Gratuit, hors ligne et sécurisé, il garde toutes vos données sur votre machine, loin des serveurs distants.

Les modèles d’intelligence artificielle sont souvent associés à des services en ligne et à des abonnements mensuels. Cette approche facilite l’accès aux outils les plus puissants, mais elle implique aussi l’envoi de données vers des serveurs distants. Pour ceux qui veulent plus de contrôle, une autre solution existe : faire tourner l’IA directement sur son ordinateur, sans connexion internet, pour garder un total contrôle sur ses informations.

OpenAI vient de publier ses modèles gpt-oss-20b et gpt-oss-120b. Ces fichiers permettent d’exécuter l’IA localement sur un Mac, avec un fonctionnement similaire à ChatGPT, et des performances proches de GPT-4o pour de nombreuses tâches. Grâce à des applications comme LM Studio ou Ollama, il devient possible de discuter, coder, résumer des textes ou générer des fonctions, le tout gratuitement et hors ligne.

Gpt-oss permet de lancer une IA avancée sur Mac sans connexion et sans limite

Pour utiliser gpt-oss-20b dans de bonnes conditions, il faut un Mac équipé d’une puce Apple Silicon M2 ou supérieure et au moins 16 Go de mémoire vive. Le modèle, compressé au format 4 bits pour réduire la consommation mémoire, pèse environ 12 Go à télécharger. Une fois installée, l'IA fonctionne même sans internet, ce qui garantit que vos données restent sur votre appareil. Cette approche supprime les frais d’abonnement et réduit la latence, puisqu’aucune requête n’est envoyée vers un serveur.

Ce fonctionnement séduit aussi bien les particuliers soucieux de leur vie privée que les professionnels qui manipulent des données sensibles. Un développeur peut ainsi travailler sur du code confidentiel en avion, sans dépendre d’une connexion, ou un journaliste rédiger un article avec l’aide de l’IA tout en évitant que ses notes ne quittent son ordinateur. Le modèle gpt-oss-120b, plus imposant, nécessite entre 60 et 80 Go de RAM et s’adresse plutôt à des stations de travail puissantes.

Les performances restent légèrement inférieures aux modèles en ligne pour les tâches complexes, mais gpt-oss-20b est largement suffisant pour de la rédaction, du code ou des recherches simples. Avec cette solution, OpenAI offre un outil avancé, personnalisable et entièrement privé. Pour ceux qui veulent allier puissance, autonomie et sécurité, c’est aujourd’hui l’une des meilleures options à installer sur Mac.