L’iPhone pliable arrive avec une charnière futuriste qui efface les plis

Apple prépare un iPhone pliable pour les mois à venir. Le modèle embarquerait une technologie inédite pour éliminer les plis sur l’écran. Le design s’inspirerait de ce que propose déjà Samsung avec ses Galaxy Z Fold.

Depuis plusieurs années, les smartphones pliables gagnent du terrain dans l’industrie mobile. D’abord portés par les marques Android, ces appareils attirent par leur format hybride entre smartphone et tablette. Pourtant, un frein persiste : les pliures visibles au centre de l’écran est souvent critiquées pour leur impact visuel et mécanique.

Apple pourrait bien changer la donne dès l’an prochain. Selon un rapport publié par Bloomberg, la marque à la pomme prévoit de lancer un iPhone pliable équipé d’une charnière en métal liquide. Ce composant serait conçu pour offrir une surface d’écran plus plane et éviter les fameux plis. Contrairement à certaines fuites récentes, cette dernière ne viendrait pas de Samsung, mais serait développée par Dongguan EonTec, un partenaire exclusif d’Apple. À l’heure où les ventes de smartphones stagnent, l’arrivée d’un tel produit pourrait relancer l’intérêt du marché.

Apple intégrerait une charnière en métal liquide et un double écran proche de l’iPad mini

Le design du futur iPhone pliable se rapprocherait de celui du Galaxy Z Fold 6 de Samsung. Il disposerait d’un écran externe de 5,5 pouces et d’un écran interne de 7,8 pouces, soit une taille similaire à celle d’un iPad mini. La charnière en métal liquide, produite par Dongguan EonTec, serait l’une des grandes nouveautés. Ce matériau, à la fois flexible et ultra résistant, se compose d’alliages métalliques capables de retrouver leur forme initiale après déformation. Il permettrait une ouverture plus fluide de l’appareil tout en limitant l’apparition de plis visibles.

Apple n’a encore rien officialisé, mais plusieurs analystes crédibles s’accordent sur un lancement autour de 2026, voire début 2027 avec la gamme iPhone 18. Le prix serait ultra premium, autour de 2300 dollars, soit environ 2130 euros au taux actuel. Ce modèle viserait donc clairement le très haut de gamme. À noter que la production pourrait être limitée dans un premier temps. Si le pari est réussi, ce modèle pourrait poser un nouveau standard que les constructeurs d’autres marques chercheront clairement à imiter.