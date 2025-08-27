Cette vidéo de la BYD Yangwang U9 devenant la voiture électrique la plus rapide du monde est à voir absolument

La BYD Yangwang U9 vient d’entrer dans l’histoire avec une vitesse folle jamais atteinte par une voiture électrique. L’hypercar chinoise a dépassé toutes ses rivales et s’impose désormais comme la nouvelle référence. La vidéo de cet exploit incroyable est à voir absolument.

Depuis plusieurs années, la vitesse est l’un des terrains où les constructeurs automobiles s’affrontent le plus. Les modèles thermiques continuent d’impressionner avec des performances spectaculaires, mais les voitures électriques rattrapent rapidement leur retard. Les records se multiplient, prouvant que l’électricité n’a plus rien à envier aux moteurs à essence lorsqu’il s’agit de puissance brute.

Le constructeur chinois BYD en est l’exemple parfait. Déjà numéro un mondial des ventes d’électriques, il attire aussi l’attention avec des modèles d’exception. Prêt à dépenser 200 000 $ (environ 185 000 €) pour une voiture électrique chinoise, le youtubeur IShowSpeed avait lui-même été séduit par la Yangwang U9, avant de renoncer pour une raison inattendue. Aujourd’hui, une version encore plus radicale de cette supercar vient d’écrire l’histoire en pulvérisant le record mondial de vitesse pour un véhicule électrique.

La BYD Yangwang U9 Track Edition atteint 472 km/h

Cette nouvelle édition de la Yangwang U9 est dotée de quatre moteurs électriques, chacun délivrant 744 chevaux. La puissance cumulée atteint ainsi 2 960 chevaux, soit bien plus que la Rimac Nevera et ses 1 989 chevaux. Résultat : la supercar chinoise a atteint 472 km/h, contre 431 km/h pour la Nevera, précédent record mondial. À titre de comparaison, certains modèles thermiques emblématiques comme la Bugatti Chiron Supersport 300+ plafonnent autour de 489 km/h. La frontière entre essence et électricité devient de plus en plus mince.

La performance de BYD s’inscrit dans une mouvance plus large où les voitures électriques chinoises multiplient les exploits. En juin dernier, la Xiaomi SU7 Ultra est devenue la berline électrique de série la plus rapide sur le circuit du Nürburgring avec un temps de 7 minutes et 4 secondes, devant la Porsche Taycan Turbo GT. Désormais, avec la Yangwang U9 Track Edition, la Chine s’impose aussi sur le terrain de la vitesse pure. Si le prix de cette version extrême reste inconnu, le modèle standard est vendu environ 230 000 $ (213 000 €), bien en dessous des 2,5 millions de dollars de la Rimac Nevera. Une différence de taille qui rend cette victoire encore plus symbolique.