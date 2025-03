BYD lance la recharge rapide du monde qui enterre définitivement les voitures thermiques

BYD frappe fort avec sa nouvelle borne de recharge ultra-rapide. Capable de délivrer une puissance record de 1000 kW, elle permet de récupérer 400 km d’autonomie en seulement 5 minutes. Cette avancée place la société devant tous ses concurrents et marque un tournant pour l’adoption des véhicules électriques.

Les longs temps de recharge sont l’un des principaux freins à l’adoption des voitures électriques. Alors que les infrastructures s’améliorent, les constructeurs cherchent à proposer des solutions plus rapides et performantes. Jusqu’ici, BYD était critiqué pour des recharges plus lentes que certains concurrents. Mais le constructeur chinois vient de répondre avec une technologie révolutionnaire.

Le 17 mars, BYD a dévoilé son Megawatt Flash Charger, une toute nouvelle borne de recharge. Celle-ci est capable de fournir 1000 kW de puissance grâce à un système 1000V/1000A. Ce chargeur ultra-performant permet de rivaliser avec le thermique en gagnant 2 km d’autonomie par seconde, soit 400 km en 5 minutes. Lors d’un test en direct, cette puissance maximale a été atteinte en seulement 10 secondes en rechargeant les BYD Han L EV et Tang L EV.

BYD dévoile une borne de recharge ultra-rapide qui ajoute 2 km d’autonomie par seconde

Avec cette borne, BYD dépasse largement les performances des stations existantes. À titre de comparaison, le Tesla Superchargeur V4 offre une puissance de 500 kW, le NIO Power monte à 640 kW, et l’Xpeng S5 atteint 800 kW. Le géant chinois établit donc un nouveau record dans l’industrie des voitures électriques grand public. En parallèle, la marque prévoit d’installer plus de 4 000 stations de recharge Megawatt en Chine, renforçant ainsi son réseau face à la concurrence.

Cette nouvelle technologie repose sur une batterie 1500V en carbure de silicium, optimisée pour supporter des puissances aussi élevées. Grâce à cette avancée, les BYD Han L EV et Tang L EV peuvent atteindre 100 km/h en à peine 2 secondes et dépasser les 300 km/h en vitesse de pointe. Cette innovation marque un tournant pour le constructeur, qui ne se contente plus de proposer des véhicules électriques abordables, mais cherche aussi à dominer le marché des performances et de la recharge ultra-rapide. Reste à voir si cette technologie arrivera en Europe et sur quels modèles.