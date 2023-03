Breachforums ferme ses portes, une nouvelle arnaque cible les abonnés Orange, c’est le récap’ de la semaine

Le FBI arrête le propriétaire de l’un des plus gros forums de pirates au monde, si vous êtes abonné Orange, méfiez-vous de cette nouvelle arnaque, 34 métiers seulement ne seront pas remplacés par l’AI selon OpenAi, c’est le récap’ de la semaine.

On commence ce récap’ par une mise en garde : si vous êtes abonnés Orange, attention à ne pas vous faire berner par cette nouvelle arnaque. Alors que le hacker connu sous le pseudonyme de Pompompurin aurait été arrêté par le FBI, le cabinet Trendforce laisse entendre que les disques durs mécaniques pourraient bientôt disparaitre et Open AI dévoile la liste des 34 métiers seulement qui devraient être épargnés par l’intelligence artificielle.

Abonnés Orange, prenez-garde à cette nouvelle arnaque

Une nouvelle arnaque particulièrement bien ficelée cible actuellement les abonnés Orange. En effet, des pirates tentent de récupérer vos données personnelles par le biais d’un mail factice qui imite en tout point les courriels originaux de l’opérateur. Attention, si vous repérez l’adresse [email protected], ne cliquez sur aucun lien.

Un technicien de Microsoft se tourne vers un logiciel de piratage

Lorsque cet informaticien indépendant a contacté le SAV de Microsoft car il ne parvenait pas à activer Windows, il ne s’attendait pas à voir le technicien utiliser un logiciel de piratage pour arriver à ses fins. En effet, comme l’explique Bleeping Computer, le technicien SAV a récupéré une version de scripts d’activation pour Windows sur le site Massgrave. Microsoft a depuis assuré mener une enquête.

L’un des plus gros forums de cybercriminels dans le viseur du FBI

Déjà connu des services secrets américains, Conor Brian Fitzpatrick, alias Pompompurin, a été arrêté la semaine dernière par le FBI. Ce New-Yorkais serait le responsable de l’un des plus gros forums de pirates, Breachforums, sur lequel il est possible d’acheter des données personnelles volées partout dans le monde. Le site, désormais mis hors-ligne par les autorités, comptait environ 330 000 hackers.

ChatGPT : seulement 34 métiers seraient épargnés

On se pose tous la question de savoir si certains métiers risquent de disparaitre depuis l’arrivée de ChatGPT. En effet, l’intelligence artificielle ne cesse de se développer et devrait petit à petit être adoptée par de nombreuses entreprises. OpenAI s’est donc demandé quels métiers pourraient être impacter par son chatbot et selon l’entreprise, seuls 34 métiers, tous à compétences manuelles, sont épargnés.

Les disques durs risquent-ils de disparaitre ?

Le cabinet Trendforce a récemment révélé que le prix des SSD devrait continuer de baisser cette année, rendant les solutions de stockage de haute capacité toujours plus abordables. C’est une bonne nouvelle pour les particuliers, mais cela veut dire que les disques durs mécaniques d’une capacité inférieure à 2 To et les cartes microSD de 32 ou 64Go pourraient disparaitre d’ici la fin de l’année.

Nos tests de la semaine

Découvrez nos premières impressions sur Diablo 4

Alors que Diablo IV sera disponible à partir du 6 juin prochain, la première bêta est désormais accessible depuis le 17 mars et nous avons eu la chance de tester le titre de Blizzard Entertainment. Une progression bien pensée, une interface particulièrement fluide, une belle maniabilité sur manette, et des graphismes à couper le souffre ! Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir nos premières impressions plus en détail.

Galaxy Book3 Ultra : un PC élégant et agréable à utiliser

Si vous ne cherchez pas le maximum de puissance et que l’autonomie n’est pas votre premier critère, vous pourriez être séduit par le Galaxy Book3 Ultra. C’est un excellent PC au design impeccable qui gère parfaitement le bruit et la chauffe. On adore son clavier, particulièrement agréable, mais l’on regrette que le trackpad soit si mal placé. C’est l’un des meilleurs ultra-portable avec carte graphique actuellement disponible, mais son prix reste élevé face à la concurrence.

Redmi Note 12 Pro+ 5G : un smartphone de qualité pour moins de 500 euros

Si vous ne souhaitez pas dépenser plus de 500 euros pour votre prochain smartphone mais que vous cherchez malgré tout un bel écran et une excellente autonomie, le Redmi Note 12 Pro+ 5G pourrait être fait pour vous. Attention, ce smartphone ne tourne que sur Android 12 et sa puissance est modeste. À noter également que vous n’aurez pas de lecteur microSD. Cela étant dit, cela reste un smartphone équilibré au rapport qualité/prix très intéressant.

Resident Evil 4 Remake : un jeu passionnant qui remplit toutes ses promesses

Ce remake devrait régaler les fans du jeu original car il se réinvente de façon brillante sans que le jeu d’action culte ne perde de sa saveur. Le gameplay est très agréable et les graphismes sont sublimes. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour en savoir plus sur Resident Evil 4 Remake.

