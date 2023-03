Test Galaxy Book3 Ultra : le PC portable le plus abouti de Samsung

Le Galaxy Book3 Ultra est le nouvel ordinateur premium de Samsung, sa vitrine technologique en ce qui concerne l’informatique. Le produit souhaite mélanger habilement le monde de l’ultra-mobilité, du gaming et du travail poussé. Pari réussi ou PC qui veut en faire trop ? Notre verdict complet.

En 2022, Samsung est revenu en fanfare sur le marché européen de l’informatique avec ses Galaxy Book2. En 2023, la marque continue sur sa lancée et sort ses Galaxy Book3. Le petit nouveau de la gamme, c'est le Galaxy Book3 Ultra. Il cherche à séduire les consommateurs les plus exigeants. C’est lui que nous testons aujourd’hui.

Le Galaxy Book3 Ultra a pour ambition d’être LE PC portable ultime. Pour cela, il embarque toutes les qualités de la gamme Galaxy Book, à savoir une finition impeccable, un écran AMOLED ou encore la suite logicielle de Samsung. À cela s’ajoute un atout de poids : une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4050 ou 4070 dans un châssis qui mise sur la finesse.

Le Galaxy Book3 Ultra est donc, sur le papier, un PC séduisant, voire parfait. Il cherche à combler tous les besoins, que ce soit pour les joueurs, les créatifs ou tout simplement ceux qui cherchent un bon ultra portable. Reste à savoir si toutes les promesses sont tenues.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Book3 Ultra est d’ores et déjà disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Bien entendu, nous avons là un PC premium, le prix est donc élevé. Il faudra casser sa tirelire pour s’offrir ce petit monstre. Voici les configurations proposées :

Intel Core i7-13700H avec une GeForce RTX 4050 : 3299 euros

Intel Core i9-13990H avec une GeForce RTX 4070 : 3699 euros

Il faut savoir que seules ces configurations sont disponibles en France, l’acheteur n’ayant pas le choix du stockage ou de la RAM (il y a plus d’options sur les versions étrangères du site de Samsung). Pour notre test, le constructeur nous a prêté la version avec une RTX 4070.

Une fiche technique de rêve

Avec le Galaxy Book3 Ultra, Samsung veut combiner puissance et portabilité. Sur le papier, la fiche technique fait rêver. Notre exemplaire de test dispose d’un écran AMOLED de 16 pouces (2880 x 1800) avec un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz. À l’intérieur, nous trouvons un processeur Intel Core i9-13990H, 32 Go de RAM, un SSD NVMe de 1 To et une carte graphique GeForce RTX 4070. Le tout est compris dans un châssis de 16,5 mm.

Galaxy Book3 Ultra Ecran AMOLED 16 pouces

2880x1800 pixels

120 Hz Processeur Intel Core i7-13700H

Intel Core i9-13990H GPU Nvidia GeForce RTX 4050 ou 4070 RAM 32 Go Mémoire interne SSD 1 To NVMe Clavier Rétroéclairé chiclet Connectique - 2x Thunderbolt 4

- 1x USB 3.2 Type A

- 1x HDMI 2.0

- 1x Jack 3.5 mm

- 1x lecteur cartes microSD OS Windows 11 Poids 1,8 kg

De nombreux constructeurs ont déjà tenté de nous offrir une grosse configuration dans un châssis si fin. Cela ne se fait jamais sans casse, puisqu’on risque d'avoir une gestion de la chauffe et du bruit un peu bancale ou une puissance bridée. Il est maintenant temps de juger la copie rendue par Samsung.

Un design impeccable et des finitions au poil

Si vous nous lisez régulièrement, vous savez à quel point nous apprécions le design des produits Samsung. Nous les trouvons toujours cohérents, sobres et avec des finitions impeccables, surtout sur les terminaux haut de gamme. Sans surprise, nous faisons le même constat pour le Galaxy Book3 Ultra.

Le PC veut jouer sur une sobriété absolue avec un châssis en aluminium anodisé unibody disponible en une unique couleur : anthracite. Pas de fioritures, pas de chichis, nous avons un PC qui mise à fond sur le sérieux. Le capot arrière, par exemple, n’arbore qu’un petit Samsung gravé dans le métal.

Samsung a aussi fait du beau travail sur la texture, qui certes marque les traces de doigts, mais qui n’est pas sujette aux microrayures. Toutefois, on aurait apprécié qu’une housse de protection soit fournie afin de pouvoir transporter sa machine le cœur léger. À ce tarif, ce serait la moindre des choses. Le Book3 Ultra adopte des dimensions de 355 x 250 x 16,5 mm pour 1,8 kilo, ce qui le rend assez transportable pour un PC de 16 pouces.

On peut discerner des faux airs de MacBook dans ce Galaxy Book3 Ultra, que ce soit au niveau de la simplicité du châssis ou dans ses lignes globales. L’écran est légèrement arrondi sur les angles et les bords donnent une impression de finesse, notamment avec des tranches qui s’affinent en s’éloignant de la charnière.

En dessous, nous remarquons l’entrée d’air, mais aussi quatre patins en caoutchouc pour permettre au PC de tenir correctement sur une surface plane (ce qu’il réussit). Pas de vis apparente, celles-ci sont placées sous les patins. On ne prendra pas le risque de les retirer tellement ils sont bien collés. Il faudra donc garder les mêmes caractéristiques tout au long de la vie du produit, même si celles-ci sont déjà excellentes.

Pour sa part, la charnière fait aussi dans le classicisme. On remarque la présence d’aérations discrètement cachées derrière une plaque de plastique. De ce fait, l’air chaud est expulsé vers l’écran et ne vient donc pas gêner l’utilisateur. On ne sent aucune faiblesse à l’usage, le tout est solide et à l’épreuve du temps.

Les tranches se montrent assez épaisses pour accueillir une connectique correcte. Nous avons un port USB 3.2 Type-A, deux ports ThunderBolt 4 (qui servent pour la charge), un port Jack 3.5 mm, un lecteur de carte microSD, mais surtout un port HDMI 2.0. Ce dernier est très appréciable, puisqu’il permet de ne pas s’encombrer d’un adaptateur pour brancher un écran secondaire. En ce qui concerne le deuxième affichage, il est aussi possible de rapidement connecter sans fil une Galaxy Tab S8, mais nous y reviendrons plus bas.

Le clavier chiclet est d’excellente facture. Encore une fois, nous sentons l’inspiration Apple qui semble hanter ce PC. Nous écrivons ce présent test avec le Galaxy Book3 Ultra et nous devons l’avouer : c’est un vrai plaisir. Malgré la course courte des touches, la résistance prononcée donne une réelle sensation d’impact à chaque frappe.

En plus d’être appréciable, le clavier proposé par Samsung a d’autres qualités louables. Le format 16 pouces permet au constructeur d’inclure un pavé numérique, ce qui est toujours pratique, ainsi qu’un rétroéclairage blanc sur trois niveaux.

Plus encore, on remarque que le bouton power, dans le coin supérieur droit, fait aussi office de capteurs d’empreintes. Celui-ci permet de déverrouiller le PC et fonctionne parfaitement, nous n’avons eu aucun raté pendant notre semaine de test. Pas de caméra AR pour la reconnaissance faciale, cependant.

Le trackpad, quant à lui, est immense et très réactif aux sollicitations de l’utilisateur. Seul regret, nous le trouvons un peu trop à gauche. En écriture ou avec les doigts sur ZQSD, il faut prendre garde à ne pas l’activer avec la paume. Sorti de ça, c’est une réussite.

Enfin, la partie écran impressionne au niveau de la finition. C’est bien entendu l’AMOLED qui y contribue beaucoup, mais nous allons revenir dessus dans la partie suivante. On apprécie des bords fins ainsi qu’un ratio écran/façade très élevé (presque 90%). Le détail qui change tout, ce sont les bords arrondis dans les coins qui donnent un aspect « tablette » agréable à l’écran.

Avec le Galaxy Book3 Ultra, Samsung prouve encore une fois qu’il sait y faire en ce qui concerne le design. Beau, agréable à utiliser, doté de finitions impeccables et de dimensions réduites pour son format 16 pouces, c’est une grande réussite. La marque coréenne a fait de l’excellent travail. Il est maintenant temps de déterminer si ses performances sont à la hauteur de son design.

Un écran AMOLED d’excellence

L’un des atouts majeurs du Galaxy Book3 Ultra (et de la gamme en général) c’est bien entendu l’écran AMOLED, un cas unique sur le marché. La dalle 16 pouces (non tactile) adopte une définition de 2880 x 1800 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement dynamique entre 60 Hz et 120 Hz. Si la chose n’est pas réellement indispensable pour de la bureautique, le confort apporté par ces fonctionnalités est un vrai plus.

Bien évidemment, nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats sont très convaincants. AMOLED oblige, nous avons un contraste infini, ce qui signifie une vision parfaite des nuances de gris, idéal pour le jeu ou le visionnage de vidéos. La température des couleurs est aussi extrêmement bien gérée, allant de 6500K (la norme vidéo) à 7000K. La dalle ne tire donc ni vers le rouge, ni vers le bleu.

Samsung propose plusieurs profils de couleurs, un automatique qui s’adapte aux usages, plus quatre autres. Certains se permettent d’exagérer les couleurs, comme l’AMOLED ou le P3 qui rendent les verts, les rouges et les jaunes fluos (delta E moyen respectivement à 2,5 et 3, ce qui est bien). Le profil Adobe sRGB, pour sa part, affiche des coloris très fidèles à ceux d’origine (Delta E moyen à 1,2), ce qui est parfait pour traiter des photos.

Le talon d’Achille de la dalle réside dans sa luminosité, qui ne dépasse pas les 450 cd/m². C’est un peu juste pour l’utiliser dehors, mais saluons tout de même un gros travail sur les reflets qui vient compenser ce défaut. On pourrait aussi regretter des profils d’écrans trop peu marquées -on aurait apprécié que l’un d’eux fasse réellement « vibrer » les couleurs afin de donner une image plus impactante – mais c’est vraiment pour chipoter. Samsung sait y faire avec les écrans et le prouve encore une fois aujourd’hui. Le Galaxy Book3 Ultra a tout simplement l’une des meilleures dalles du marché, si ce n’est la meilleure. De l’excellent travail et un réel atout pour le produit.

En ce qui concerne l’audio, la copie rendue est aussi satisfaisante compte tenu du format. Les deux haut-parleurs, situés à l’avant du PC, dégagent le son par les côtés et ne sont pas étouffés lorsque le terminal est posé sur une surface absorbante, comme une nappe. Le PC délivre un son puissant et bien équilibré. On regrette peut-être une distorsion très présente à haut volume (au-dessus des 85%), mais rien de bien catastrophique.

Une puissance sacrifiée sur l’autel de la chauffe

Notre Galaxy Book3 Ultra dispose d’une fiche technique très attrayante, nous l’avons vu plus tôt. À l’intérieur du châssis, nous trouvons un Intel Core i9-13990H, 32 Go de RAM, mais aussi et surtout une Nvidia GeForce RTX 4070. Autant dire que c’est du costaud. Avec un châssis si fin, la gestion de la puissance, de la chauffe et du bruit est évidemment au centre de l’attention. Samsung a choisi une solution simple, mais contestable : brider les performances.

Nous avons évidemment réalisé notre série habituelle de benchmarks sur le CPU. Nous avons ici un PC performant en termes de calcul, ce qui est idéal pour de la compression vidéo ou encore du traitement photo. Nous devons avouer être un peu déçus, les résultats n'étant pas adéquat à nos attentes. Certes, nous avons un PC puissant, mais clairement pas au niveau d'un produit équipé d'un Intel Core i9.

Le GPU n’est pas non plus à la fête. Nous avons fait tourner notre série habituelle de jeux sur le Book3 Ultra et les résultats sont décevants. Comme nous pouvons le voir, nous avons des framerates relativement faibles pour une 4070. Même en activant le DLSS sur les jeux compatibles, il est parfois impossible d’atteindre les 60 images par seconde en ultra. On pense à Dead Space, Darktide ou encore Cyberpunk 2077. Le Galaxy Book3 Ultra n’est certes pas un PC gamer, mais les jeux lancés donnent une bonne idée de la puissance brute du produit. Ici, nous sommes presque au niveau d’une RTX 4050, pourquoi donc s’orienter vers le modèle 4070 ? Précisons que ces tests ont été effectués en mode performance. On perd encore 10% en mode équilibré.

Ce manque de puissance est volontaire quand on regarde la gestion de la chauffe et du bruit. Samsung a en effet priorisé cet aspect pour le plus grand confort de l’utilisateur. En plein travail, le CPU ne dépasse pas les 60 degrés, tandis que le GPU stagne à 75 degrés. C’est certes beaucoup, mais acceptable. Le châssis, quant à lui, n’est à peine chaud sur la partie entre le clavier et l’écran et reste à température ambiante sur la partie inférieure, là où se posent nos paumes. L’aération est donc efficace… mais à quel prix ?

Plus encore, le Galaxy Book3 Ultra reste relativement silencieux en plein travail, ne dépassant qu’à peine les 45 décibels. Un léger souffle se fera donc entendre, mais nous sommes loin des aspirateurs des autres PC gamers. Le Razer Blade 18, par exemple (qui a une 4080), atteint les 55 décibels, ce qui est assourdissant.

Bref, Samsung a fait le choix de rogner du côté du CPU et du GPU (qui ne montent jamais en plein régime) afin de ne pas transformer son PC en plancha. C’est une idée qui se tient, même si on aurait aimé avoir plus de choix dans les modes de performances. Par exemple, pourquoi ne pas proposer un mode qui déploie toutes les capacités de la carte graphique, quitte à avoir un bruit d’aspirateur et un châssis plus chaud ? Un peu dommage de ne pas pouvoir utiliser toute la puissance disponible, surtout à ce tarif.

Un écosystème Samsung qui séduira les adeptes de la marque

Le Galaxy Book3 Ultra fonctionne évidemment sur Windows 11, mais Samsung y a apporté sa petite touche. De nombreux logiciels sont préinstallés au premier démarrage du PC. Si on a tôt fait de supprimer les indésirables (comme ce satané McAfee), les autres apps du constructeur peuvent se montrer très intéressantes pour les adeptes de la marque.

Galaxy Book Expérience, déjà présent sur les Book2, fait son grand retour. Ce logiciel, une fois connecté à votre compte Samsung, permet de partager facilement des photos, des documents ou même des notes manuscrites écrites avec le S-Pen depuis d’autres terminaux. Très pratique ! Plus encore, la connexion avec votre smartphone, comme un Galaxy S23 Ultra, est facilitée.

Cette version apporte plusieurs nouveautés logicielles intéressantes. Il y a déjà des améliorations des choses existantes, comme l’apparition d’une app dédiée au partage d’écran. Si vous possédez une tablette Galaxy Tab S8, il suffira de cliquer sur l’icone pour la transformer en deuxième affichage. C’est faisable sur les autres PC, mais il faut passer par une manipulation un peu plus longue. Ici, c’est pratique et simple d’utilisation.

L’une des nouveautés est le Samsung Pass. En reliant votre compte Samsung à vos données bancaires, il est maintenant possible de payer grâce au capteur d’empreintes. Là encore, c’est une nouveauté pratique et bienvenue. Plus besoin de sortir sa carte bleue à chaque achat, votre doigt suffira.

En résumé, toute cette suite logicielle se montre très utile… à condition de disposer des derniers produits Samsung. Si ce n’est pas le cas, ce petit plus s’évapore et les applications dédiées pourront être ignorées.

Une autonomie un peu en retrait

En général, les PC avec une carte graphique intégrée ne brillent pas forcément dans le domaine de l’autonomie. Le Galaxy Book3 Ultra ne fait malheureusement pas de miracle en la matière. En lecture de vidéo, il tient un peu plus de cinq heures, six on ne fait que de la bureautique. Si on décide de l’utiliser pleinement, c’est-à-dire en le connectant à une tablette Tab S8 en guise de second écran et à son smartphone, nous avons cinq heures d’utilisation environ.

Heureusement pour l’utilisateur, il peut compter sur un chargeur très mobile, puisqu’il ne fait que 330 grammes. D’une taille réduite, il peut facilement trouver sa place dans un sac de transport. Il recharge le PC en moins de 2 heures.