Le FBI ferme l’un des plus gros forums de pirates, 330 000 hackers tremblent pour leurs données

Conor Brian Fitzpatrick, un hacker de 21 ans, a été arrêté par le FBI à New York. Il est accusé d'être le responsable de Breachforums, l'un des plus gros forums de cybercriminels du monde. Circonstance aggravante : on lui attribue plusieurs attaques contre des serveurs du gouvernement américain.

Security Week a mis la main sur des documents judiciaires confirmant que le responsable de l’un des plus gros forums de hackers a été arrêté la semaine dernière. L’homme n’en est pas à ses débuts. Il était responsable de RaidForums, fermé par Europol en avril 2022.

Le FBI aurait arrêté un New-Yorkais de 21 ans, sur des soupçons de complot visant à accéder aux appareils de manière frauduleuse. Conor Brian Fitzpatrick, c’est son nom, est accusé d’être le responsable du site BreachForums. Ce dernier ne se cache même pas dans un recoin du Dark Web. Cette place de marché est accessible aux hackers, mais également à tout un chacun. Son forum propose d’acheter toutes les données récemment volées dans le monde entier.

L'une des plus grosses figures du Dark Web a été arrêtée, les identités de plus de 300 000 hackers pourraient être dévoilées

Me Fitzpatrick n’a pas nié son implication dans le site. Il a avoué que c’est bien lui qui se cache derrière le pseudonyme Pompompurin, un nom qui ne dit probablement rien au grand public, mais qui est bien connu des services secrets américains. Il n’est même pas loin d’être son ennemi juré. Il était parvenu à infiltrer un serveur d'email du FBI et à envoyer des milliers de faux courriels à partir d’adresses email de l’agence.

Si les accusations portées à l’encontre du jeune homme sont avérées, il risque de passer quelque temps derrière les barreaux. Les autorités ont mis le site hors-ligne et ont saisi ses serveurs. Si elles décident de poursuivre les membres actifs du site, pas moins de 330 000 hackers devront également répondre de leurs gestes devant la justice.